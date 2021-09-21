快訊／收假日出遊慎防大雷雨！　雙北桃園11縣市大雨特報

▲氣象局針對11縣市發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

今天（9/21）為中秋連假最後一天，但午後要出遊、返回工作崗位的民眾務必留意了。受午後對流發展旺盛影響，易有短延時強降雨，氣象局今已針對11縣市發布大雨特報，新竹以北、南投、雲林、嘉義、臺東山區及宜蘭、南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。並針對「新北市、桃園市、宜蘭縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時止。

中央氣象局預報員李孟軒表示，今天受太平洋高壓影響，上午時台灣上空雲量仍偏少，唯獨離島馬祖受北方鋒面影響，有局部短暫陣雨機率。其他地區中午前後高溫均可來到32度左右，西半部近山區、大台北地區、花東縱谷高溫則上看34至35度，民眾若想把握連假最後一天出遊，還需注意防曬、補充水分。

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李孟軒分析，今天午後降雨範圍較昨日廣，受熱對流影響各地山區和近山區、大台北地區都有局部短暫雷陣雨機率，中南部近山區與山區則有局部大雨發生機率，預計入夜後降雨趨緩，但若雲系消散較慢賞月時間則可能延後。位於迎風面的東南部則受水氣影響，全天均有短暫陣雨機率。

整體而言，李孟軒說，今天中部以北深夜至清晨可能有零星短暫雨發生，因此較好賞月時機約在午夜前，東南部則因位於迎風面、易有短暫陣雨，賞月還需要碰點運氣。南部、東北部賞月條件則最好。