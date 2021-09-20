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快訊／午後出遊注意！　4縣市大雨特報留意「雷擊強陣風」

▲氣象局針對4縣市發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

▲氣象局針對4縣市發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局指出，受到午後熱對流影響，氣象局稍早已針對4縣市山區發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日新竹、苗栗、臺中及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

中秋連續假期邁入第三天，中央氣象局技正王君賢今（9/20）表示，今天持續受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗、炎熱，氣象局已針對高雄、屏東發布高溫黃色燈號，近山區跟河谷地上看36度。除此之外，今天西半部至離島金門高溫也可來到34至35度，東半部、馬祖、澎湖高溫則在31至32度間，民眾出遊務必記得防曬以及適時補充水分。

另外，王君賢也說，今天午後各地山區還是有對流發展機會，預計中南部平地、各地山區有機會出現局部短暫雷陣雨。建議民眾不論出遊或返工，下午還需留意天氣狀況。

明天（9/21）中秋節，王君賢分析，明天太平洋高壓勢力稍微減弱，午後雷陣雨範圍將比今天稍廣，西半部、各地山區午後都有局部短暫雷陣雨機率，未下雨時各地仍高溫炎熱。但明天又受東南風影響，迎風面東南部至離島馬祖雲量較多、有局部短暫陣雨，入夜之後賞月條件可能差一些，但並非完全沒機會，還是能碰碰運氣。

至於西半部至宜花、澎湖，王君賢說，上述地區賞月條件都不錯，雖然午後雷陣雨可能持續較晚，但等雲系散去後賞月條件就會轉好，「越夜條件越好。」

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