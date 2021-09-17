快訊／不是邊緣人！「地震演習簡訊」大響　網嚇壞：以為要跑了

▲許多民眾被簡訊嚇到。（圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

在發生地震前通常會收到示警簡訊，而沒收到的民眾則會自嘲是「國家級邊緣人」。氣象局今（17）日9點21分發送地震速報測試，9點25分也向沿海地區民眾發送海嘯警報測試。不過稍早警報聲響起時，就讓許多網友嚇壞直呼，「X！以為怎麼了」、「害我以為要跑了」。

稍早氣象局發送地震速報測試，警報聲一響，不少網友都被嚇了一大跳，因此紛紛直呼「我連備用機都收到了」、「剛剛嚇到馬上從床上爬起來，還以為地震」、「韭菜早已置生死於度外」、「收到了也驚嚇到」、「屎拉到一半夾斷」、「這時候報有什麼用？真正發生一堆人收不到」。

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▲今上午9點21分進行地震速報測試。（圖／翻攝自報地震 - 中央氣象局）

氣象局地震測報中心表示，110年國家防災日於今日上午9點21分發送「地震速報測試」，全國各地均會收到地震速報，請民眾採取「避難三步驟」，包含「趴下、掩護、穩住」。而同日9點25分時，氣象局也會向沿海地區民眾發送海嘯警報測試。

地震測報中心強調，地震災害往往來得突然，「直覺」則是指引民眾活命的關鍵，為了讓直覺更加敏銳，必須未雨綢繆，平日就需要加強地震避難知識，並做好防災準備，請民眾務必確實執行一年一次的演練，配合地震避難動作。