　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美英澳防衛聯盟「深化與台關係」　陸官方：撐腰打氣極其危險！

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲中美關係。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

因應大陸軍事威脅，美英澳領袖共同宣布建立防衛聯盟，與台灣深化關係。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（17日）晚間發出最新回應，她表示，任何外部勢力為「台獨」勢力撐腰打氣都是極其危險的。正告民進黨當局，立即停止一切「台獨」行徑，停止與外部勢力連。

朱鳳蓮表示，美英宣佈建立軍事夥伴關係並達成向澳提供核動力潛艇技術的交易，是對地區和平穩定的破壞，違背有關國家在國際機制中所作承諾，這種搞封閉排他的「小圈子」在軍事上拉幫結派搞對抗的做法。

朱鳳蓮說，本質上是冷戰零和思維和地緣政治觀念作崇，違背時代潮流，不得人心把中國台灣地區納入美英澳所謂「印太戰略」，更是嚴重干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和國際關係基本准則，給台海和平穩定帶來損害

她指出，美澳有關涉台言論再次暴露其長期以來在台灣問題上的錯誤認知和「以台制華」的陰險圖。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國一部分，台灣問題是中國內政任何以所謂「民主」、「有意義參與國際」等理由為台說項的言行，都是對中國內政的嚴重干涉。

▲▼2021.9.15、國台辦新增軟體設備、大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

 ▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮說，我們敦促有關國家以實際行動恪守一個中國原則和對中方作出的嚴肅承諾，在涉台問題上謹言慎行。必須指出，「台獨」分裂活動是破壞台海和平穩定的最大亂源。

最後，朱鳳蓮強調，粉碎「獨」圖謀是維護台海和平穩定的必要之舉、正義之舉，任何外部勢力為「台獨」勢力撐腰打氣都是極其危險的。

她也正告民進黨當局，立即停止一切「台獨」行徑，停止與外部勢力連。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力!謀「獨」挑釁只會自取滅亡

►破盤5折！innisfree綠茶籽精華液必囤

ET快訊
老公超挑停車位「停好又要換」她白眼　目睹路上驚人畫面懂了
台中購物節大獎揭曉！　千萬豪宅是這間
9歲童玩耍觸怒鬥牛犬　全身「54處咬痕」失血慘死
「大雨彈」又來襲　3地區雷雨猛灌！中秋老虎一波變天
小A辣公開私密處整型片！　網看呆：真的好勇敢
范冰冰罕見曝「1家3口合照」　網驚：神仙顏值

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美英澳防衛聯盟「深化與台關係」　陸官方：撐腰打氣極其危險！

公司發月餅「只給半個」！她收中秋禮傻眼：寧願不要給

兩岸心畫民族義　滬台名家書法展今天揭幕

斯洛維尼亞力挺台陶　國台辦提醒「慎處理涉台問題」

神舟12太空人出艙後得先坐著　須半年適應地球重力才能正常生活

上合組織成立20年　習近平視訊出席元首理事會

頂樓慶祝新房完工！　「為了搶紅包」1男墜樓2男爆頭倒在血泊中

港泛民派「最後稻草」職工盟傳10月解散　主席黃迺元：沒收到通知

昆山台商集中簽約總投資額破2218億　友達光電注資LTPS顯示面板廠

神舟12返地球降東風著陸場　改採升力式技術破太氣層「黑障」

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

KID紀念小鬼揪《玩很大》團隊再爬合歡山　坤達「想離黃鴻升近一點」登上最高峰超催淚

美英澳防衛聯盟「深化與台關係」　陸官方：撐腰打氣極其危險！

公司發月餅「只給半個」！她收中秋禮傻眼：寧願不要給

兩岸心畫民族義　滬台名家書法展今天揭幕

斯洛維尼亞力挺台陶　國台辦提醒「慎處理涉台問題」

神舟12太空人出艙後得先坐著　須半年適應地球重力才能正常生活

上合組織成立20年　習近平視訊出席元首理事會

頂樓慶祝新房完工！　「為了搶紅包」1男墜樓2男爆頭倒在血泊中

港泛民派「最後稻草」職工盟傳10月解散　主席黃迺元：沒收到通知

昆山台商集中簽約總投資額破2218億　友達光電注資LTPS顯示面板廠

神舟12返地球降東風著陸場　改採升力式技術破太氣層「黑障」

小七搶數位五倍券大餅　三大支付「祭最高萬點OPEN POINT回饋！」

山神廟旁以為有大野狗…「2水鹿」驚奇現蹤彰化　跑友嗨爆：有吉兆

「真的很強幹嘛怕人驗？」　羅智強邀四叉貓再驗抗體：讓大家看看

越南進口快篩「唾液」就能測病毒　男送200劑給學校慘了！

美英澳防衛聯盟「深化與台關係」　陸官方：撐腰打氣極其危險！

王欣晨慘遇時間管理大師　倒追韓國歐巴...對方「竟玩5人運動」

全球國際航空評比出爐　長榮勇奪季軍寶座「十年來最佳成績！」

網紅「四叉貓」自費驗高端抗體　指揮中心：未開放一般民眾檢驗

國民黨團杯葛整天！蘇貞昌逃過備詢　民眾黨怒：這叫「戰鬥藍」？

對流發威「大雨彈」又來襲　3地區雷雨猛灌！中秋老虎一波變天

大陸熱門新聞

阿里猥褻案女員工飯局撿屍照曝光 嘔吐完手牽手回座醉趴客戶大腿

公司發月餅「只給半個」！她收中秋禮傻眼

25歲首富2億迎娶女星！賠光百億家產落跑

短面猬2000萬年前化石出土！神秘身世曝

漳州台商投資區爆確診！感染源為廈門同事

神舟12返地球降東風著陸場 改採升力式技術破太氣層「黑障」

國台辦：使用簡體字、聽大陸歌成台灣青年時尚

大陸新增本土確診62＋6 雲南出現密接者確診＋1

昆山台商集中簽約總投資額破2218億 友達光電注資LTPS顯示面板廠

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

新娘躲婚鬧穿禮服大街狂奔 黑衣男攔截失敗只能望著「車尾燈」

大媽景區唱歌跳舞　猴子看不下去飛身搶包

女嬰被村官抱進男廁　母控「遭性侵致死」

報平安？　馬雲睽違114天首現身

更多熱門

相關新聞

斯洛維尼亞挺台陶　國台辦回應

斯洛維尼亞挺台陶　國台辦回應

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）13日致函歐盟27國領導人，發函力挺台灣和立陶宛。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（17日）指出，民進黨當局妄圖倚仗外部勢力謀「獨」難逃失敗下場。並且提醒斯洛維尼亞，恪守一中原則，慎處理涉台問題。

限量30台YAMAHA R7追加60周年版

限量30台YAMAHA R7追加60周年版

陸軍採購PGK精確導引套件

陸軍採購PGK精確導引套件

台灣跨界休旅力推特仕版搶銷量

台灣跨界休旅力推特仕版搶銷量

回報疫苗恩情！　台灣贈日本1萬台血氧機

回報疫苗恩情！　台灣贈日本1萬台血氧機

關鍵字：

國台辦朱鳳蓮印太台灣

讀者迴響

熱門新聞

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

超會算！南投女稅務員4年請假700天

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

中秋開跑！星巴克連續10天買1送1

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

111刀弒父！母心碎求判死　逆子獄中自縊亡

外送平台首樁！認定違反公平法　foodpanda遭公平會重罰200萬元

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

看了9年　女崩潰發現婦科醫是生父

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

陳意涵「暴瘦凸眼」憔悴近照曝光

更多

最夯影音

更多
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面