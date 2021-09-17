美英澳防衛聯盟「深化與台關係」　陸官方：撐腰打氣極其危險！

▲中美關係。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

因應大陸軍事威脅，美英澳領袖共同宣布建立防衛聯盟，與台灣深化關係。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（17日）晚間發出最新回應，她表示，任何外部勢力為「台獨」勢力撐腰打氣都是極其危險的。正告民進黨當局，立即停止一切「台獨」行徑，停止與外部勢力連。

朱鳳蓮表示，美英宣佈建立軍事夥伴關係並達成向澳提供核動力潛艇技術的交易，是對地區和平穩定的破壞，違背有關國家在國際機制中所作承諾，這種搞封閉排他的「小圈子」在軍事上拉幫結派搞對抗的做法。

朱鳳蓮說，本質上是冷戰零和思維和地緣政治觀念作崇，違背時代潮流，不得人心把中國台灣地區納入美英澳所謂「印太戰略」，更是嚴重干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和國際關係基本准則，給台海和平穩定帶來損害

她指出，美澳有關涉台言論再次暴露其長期以來在台灣問題上的錯誤認知和「以台制華」的陰險圖。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國一部分，台灣問題是中國內政任何以所謂「民主」、「有意義參與國際」等理由為台說項的言行，都是對中國內政的嚴重干涉。

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮說，我們敦促有關國家以實際行動恪守一個中國原則和對中方作出的嚴肅承諾，在涉台問題上謹言慎行。必須指出，「台獨」分裂活動是破壞台海和平穩定的最大亂源。

最後，朱鳳蓮強調，粉碎「獨」圖謀是維護台海和平穩定的必要之舉、正義之舉，任何外部勢力為「台獨」勢力撐腰打氣都是極其危險的。

她也正告民進黨當局，立即停止一切「台獨」行徑，停止與外部勢力連。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力!謀「獨」挑釁只會自取滅亡