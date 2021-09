塔利班「天鵝船vs碰碰車」出遊照曝　網狂酸：海軍、陸軍誰更嗨？

▲塔利班戰士踩天鵝船畫面曝光。(圖/翻攝自推特/@Jake_Hanrahan)

記者張寧倢/綜合外電報導

塔利班18日發布命令要求男學生返校上課,對女學生卻隻字未提,引發阿富汗全國多起抗議,首都喀布爾臨時市長更表示,市府女員工已被通知解職。與此同時,塔利班戰士卻被拍到在觀光景點快樂踩著天鵝船的畫面,有網友就拿照片對比先前的「碰碰車」事件發問,「塔利班海軍、陸軍,哪個玩得比較嗨?」

▲塔利班成員一邊踩天鵝船,手上還拿著火箭砲。(圖/翻攝自推特/@Jake_Hanrahan)

根據《每日郵報》報導,阿富汗中部旅遊勝地「班達米爾國家公園」(Band-e Amir)位於興都庫什山脈(Hindu Kush),園區內蘊藏6個深藍湖泊,絕美景色往年吸引許多國際旅客駐足,然而,18日卻看到一整群塔利班戰士在湖面上歡樂踩著天鵝船,手裡卻拿著RPG-7肩射火箭砲和突擊步槍的不協調場面,而此處距離20年前被炸毀的巴米揚大佛只有大約73公里。

▲塔利班8月下旬被拍到去遊樂園爽玩碰碰車。(圖/翻攝自推特/@najibfarhodi1)

塔利班的歡樂旅遊照不僅引發推特網友留言撻伐,更令人聯想到8月剛掌權不久,塔利班戰士在赫拉特市一處遊樂園爽玩「碰碰車」的脫序畫面。有網友不禁發文調侃,踩天鵝船的是「塔利班海軍」,玩碰碰車的是陸軍,「實在分不出海軍、陸軍誰玩得比較嗨?」

Can’t tell who’s having more fun, the Taliban navy or the Taliban army pic.twitter.com/A7ETjnJCzA

此前,塔利班教育部18日發布命令要求中學的男學生和男老師返校,但對女學生卻隻字未提,部分阿富汗婦女上街抗議當局禁止女性上課,連男孩們也一起抵制復學,推特上流傳著女學生舉牌寫著「為什麼我們不能上學」的照片,而男學生的牌子上則寫道,「沒有姐妹,我們不上學」。

喀布爾臨時市長近日表示,市政府的女雇員已經被告知待在家中,只有那些工作無法被男性取代的員工才能繼續上班。而婦女事務部門的大樓原址被多名工人掛上新的標示牌,上面寫著「勸善懲惡部」,推特上也曝光了這些失業的女員工聚集在大樓外抗議畫面。報導稱,種種跡象顯示,塔利班再次違背了他們稱會比上次統治時期對女性更加寬容的政治承諾。

The Taliban have prohibited girls from secondary school in Afghanistan. In solidarity, many boys have been refusing to go to school themselves. “We don’t go to school without our sisters”, reads this sign. pic.twitter.com/BY2RXBFJdk