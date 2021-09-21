睽違8年！今中秋節終於月圓了　不是每年都滿月原因曝

▲睽違8年，中秋終於月圓了！（圖／台北市立天文科學教育館提供）



記者許展溢／台北報導

今（21日）是中秋節，也是連假最後一天，印象中的中秋總是月圓佳節，其實不然，台北市立天文科學教育館指出，中秋為農曆8月15日，但滿月可能發生在農曆14至17日，而且從103年到109年的中秋其實都並非滿月，這次是睽違8年後，今年才真正又逢「中秋月圓」！

天文館說明，今年中秋節為9月21日，滿月發生在當日7時55分，此時月亮和太陽的黃經相差180度，才是天文定義上的滿月，此外由於農曆以朔（新月）為初一，所以滿月可能發生在農曆14至17日。

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天文館表示，根據統計，農曆16日發生滿月的機率最高，約佔47%；在15日約37.5%；在17日約15%；在14日的機率則最低，僅0.5%，所以民間才有「十五月亮十六圓」的說法。



天文館提醒，此次中秋月亮東昇時間為18時18分，民眾可趁著好天氣來欣賞，不同於往年的是，為了讓大家不出門、免群聚，還能更清楚地觀賞到這難得的中秋滿月，特別於今晚7點起，在YouTube「台北天文館」頻道以專業的天文望遠鏡進行月球直播，同時解說導覽及互動問答，歡迎大家一起「線上賞月趣」。相關資訊請參閱台北天文館「網路天文館/天象預報」。