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中秋節「最討厭的禮品」出爐！網揭4缺點狂酸：真的超麻煩

▲▼禮物、送禮、節慶、慶祝 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許多人在中秋節會有送禮的習慣 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

近日適逢中秋佳節，不少人會購買伴手禮送給親朋好友，但並非任何禮物都能合對方胃口。有網友就在PTT的Gossiping板上問卦「中秋節最討厭收到什麼東西？」並指出「這東西」包含了4大缺點，算是最雷的中秋禮品，引發不少討論。

這名網友表示，中秋節他最討厭收到柚子，尤其討厭收到一整箱的柚子。他點出4大原因，「柚子不僅不好切、也不好掰開，籽又多，還會苦苦的，吃完放屁還很臭」，詢問網友「有沒有中秋節最討厭收到什麼東西的八卦？」

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▲雲林斗六文旦目前進入採收期，今年因沒有颱風侵襲，文旦產量與與品質相當高。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲原PO說中秋節他最討厭收到柚子。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

貼文一出，馬上引起不少網有同感，「吃柚子麻煩+1」、「柚子還要剝，真的是懶得拿出來吃欸！」還有月餅派的網友紛紛抗議，「月餅，大餅型那種，我家已經收到四五片了」、「小塊的包裝+蛋黃酥那種，還有大概20粒 = = 太多好油」、「蛋黃酥整盒吃到哭。」

另外，也有不少人點名「廣式月餅」，「廣式的，超甜，甜死人不償命會糖尿病」、「廣式太甜+1，上次還有人問說台北人是不是愛廣式，根本平行宇宙」、「不要廣式就好。」

其他網友則留言，「這些無聊的習俗不能修改更符合現代人需求嗎」、「都只能收老闆分下來的，沒得選」、「如果改送肉我會超開心」、「柚子會苦苦的就表示你不會剝」、「如果大家不是很喜歡月餅、柚子，也不是說不能改送別的啊，像中秋烤肉也是意外變台灣特有文化的」、「沒有東西，嗚嗚嗚！」

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