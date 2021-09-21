何庭歡在美和韓國瑜一起賞月　曝合照「跟著月亮走到新世界」

▲何庭歡在美國和韓國瑜一同賞月，並合影留念。（圖／翻攝自臉書／何庭歡）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨前總統候選人韓國瑜競辦發言人、前主播何庭歡上月8日赴美國留學，如今時逢中秋節，韓國瑜人也在美國，雙方在芝加哥碰面合影，一起賞月，讓她不禁憶起當年那句「跟著月亮走」，並發文感謝2年前韓國瑜給機會，「如今才能看見新世界的月亮」。

何庭歡在臉書發文表示，2019年夏天，她跟著月亮走到新世界，先後離開新聞工作、加入選戰團隊，並遠赴美國求學，這段期間總會時不時捏一下自己的臉頰，確認所經歷的一切美好是否真實？

她指出，現在時間來到2021年秋天，她又飛過半個北美洲，從洛杉磯到芝加哥，與華僑們一同聆聽「曾經感動你我的那個人」再次演說激勵人心的字句。

何庭歡說，她覺得更幸運的是，能在中秋節與改變自己命運的老闆韓國瑜一起賞月，「謝謝您，在兩年前給我這個機會跟著您，如今才能看見新世界的月亮！」文末，她也不忘標註「跟著月亮走」，並祝賀廣大網友們「中秋節快樂」。

許多粉絲看完紛紛留言，「中秋節快樂，希望學成歸國能在台灣再看到妳」、「異地相逢，格外溫馨」、「韓總的面色越來越好了，歡歡越來越女人味」、「庭歡加油，最美的韓辦發言人」、「懂得感恩的人最令人敬重」、「藉機哄他投入2024，我們等待韓流再起，嚨無離開！」