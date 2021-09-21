快訊／幼兒園社區感染觀察期到明天！陳時中下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣經過前一波新北幼兒園群聚後，目前疫情漸漸趨緩，指揮官陳時中也表示，新北幼兒園衍生的社區感染觀察期到9/22，目前並沒有新增個案。另外，BNT和高端第二劑也在昨日上午開放預約，根據昨晚最新統計，BNT已完成預約人數有677,573人。最新疫情和疫苗資訊將由指揮中心下午2點說明。

第九輪符合BNT預約資格對象為18至22歲、所有65歲以上，以及第九類40歲以上，且9月17日中午前已登記選擇BNT民眾，將可預約接種BNT疫苗第一劑，共計91萬0,184人。9月28日（含）前符合高端疫苗第二劑接種，間隔滿4週以上民眾，可預約接種高端疫苗第二劑，共計65萬2833人。

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另外，新北幼兒園群聚維持33人，其中28人被驗出Delta病毒，部分接觸者隔離屆滿14天，19日起陸續解隔離。陳時中表示，新北幼兒園群聚觀察時間已經到了，衍生社區群聚則要觀察到9/22，近日未有新增個案。

而國內二級警戒也將延長到10/4，除飲食外，外出全程佩戴口罩，實聯制、保持社交安全距離，營業場所及公共場域人流控管或總量管制，室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人），室外空間至少1米/人（1平方米/人）。

集會活動部分，陳時中說，這次新增會展活動及場館可依照經濟部相關防疫指引辦理，人數上限維持室內80人、室外300人，若不符上列條件者，應提防疫計畫或依主管機關防疫規定辦理。

仍須關閉場所包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）；遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。