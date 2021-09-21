白宮新政策衝擊國產疫苗　她列3點：說服美接受「同父異母」的高端

▲國內正在大規模施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

美國放寬旅客入境條件，11月起旅客必須完整接種新冠疫苗才可以入境，至於被認同的疫苗名單尚待討論。對此台北市議員游淑慧直言，這無疑是給高端疫苗最大挑戰。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在媒體簡報會上表示，為避免外籍旅客攜帶COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒入境，美國11月初將採取嚴格規定，要求所有外國成人旅客須完整接種疫苗。

美國目前只核准莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT與單劑型嬌生集團（J&J）等3款COVID-19疫苗。至於英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）或中國、俄羅斯等他國製造疫苗是否會被承認，莎琪表示，這是跨部會將討論的重點，11月或之前會有答案。

對此游淑慧在臉書發文寫下「美國新政策給高端3點新衝擊」：1、2劑打高端，美國認不認？2、一劑混打高端，美國認不認？3、如果美國不認高端，打完兩劑高端，還能再打兩劑其他疫苗嗎？身體撐得住？

游淑慧認為高端現在最大的挑戰「現在陳時中部長和蕭美琴代表，最大任務是說服美國接受這個同父異母的高端！」、「不是說服台灣民眾接受，而是要先說服國際接受。」