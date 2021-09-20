「吃屎哥」亂入富邦球場裸奔　網友笑翻以為「拐氣」

網搜小組／綜合報導

中華職棒富邦悍將VS.樂天桃猿之戰，網紅「吃屎哥」游兆霖在比賽進行到4局時，突然從3壘後方看台跳進場內，導致比賽一度中斷，雖然現場維安人員很快就將吃屎哥扭送出場，但是相關話題還是在PTT上引發熱烈討論，甚至還有人開玩笑說，吃屎哥幫忙「拐氣」。

▲吃屎哥亂入中職比賽，遭到扭送出場 。（圖／截自CPBL.TV）

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有網友在PTT棒球板 （Baseball）發文表示， 大家正在看江少慶快被守備氣到中風的同時，外野出現了一個半裸男子狂奔，「跑超快的欸77777」，可是沒多久就被保全抓了，羅力好像也蠻興奮的跑出來看。

有網友在一開始還不知道亂入者就是吃屎哥時，在推文中回應表示，「哇，拐氣成功」、「有慘到要靠球迷拐氣？」、「好吧，還是謝謝他拐氣」、「笑死，這什麼拐氣方法」、「諸葛紅中派小兵拐氣成功，終於結束這半局」。

但也有網友強調，這種行為不可取表示，「故意不拍啦，不讓你紅」、「會長該正視球場安全了吧 花錢找有能力的警衛」、「是不敢拍啦，這種就有默契不拍的。不然每個想紅的都來」、「這種想紅的小丑就是故意不拍冷處理」、「本來就不要拍，拍了只會讓他紅達到目的」、「不是不敢拍而是不拍 不給這種人鏡頭是職業賽的共識」。

▲吃屎哥從2米高看台跳進新莊棒球場，疑似造成腿部骨折 。（圖／記者陳以昇攝）



中職方面對此表示，因為吃屎哥游兆霖並沒有騷擾球員，比賽僅中斷幾分鐘，也沒有發生肢體衝突，目前沒有相關法規可以裁罰，僅能將他列入黑名單，不讓他進場看球。

吃屎哥從三壘後方看台跳入場內，造成腿部受傷，經救護人員初步檢傷疑有骨折狀況，目前送醫救治中。

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