獨／團購月餅竟吃到「塑膠碎片」　業者：內餡脫模不慎願退費

記者游宗樺／台北報導

中秋節烤肉吃月餅是國人過節的常見方式，但有消費者卻在月餅裡咬到塑膠碎片，險些吞下肚。月餅廠商表示，該款月餅內餡使用「流心仁」，希望提供較好的口感，但由於冷凍後脫模不慎，導致塑膠殼破裂混入月餅，對此願意接受退費申請。

▲張姓民眾在月餅裡吃到塑膠碎片，對此廠商解釋為內餡在脫模時不慎混入導致。（圖／民眾提供）

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▲民眾將月餅切開，發現有多片塑膠碎片摻雜其中。（圖／民眾提供）

張姓民眾表示，日前與團購業者訂購「不胖黃金流沙酥」2盒，其中一盒吃到最後2個時，突然咬到白色塑膠碎片，趕緊拿刀切開查看，就見到有多片塑膠片摻雜在月餅餡裡，當下立即聯絡業者，並停止食用。

張先生表示，考量正值中秋節期間，擔心有更多民眾誤食，於是聯絡廠商通知此一問題，不要求賠償但希望業者能回收有疑慮的產品，同時也能捐款做公益回饋社會。

業者表示，此次使用的「流心仁」內餡在製作時，會放入塑膠殼中冷凍塑形，但上游廠商到貨後，有一些塑膠殼與內餡黏死，冷凍三天三夜仍未改善，只好小心拆開塑膠殼，用敲的方式脫模，也因此導致塑膠殼碎裂，混入月餅。

業者無奈指出，現在疫情期間業績受到衝擊，為維持公司營運、養活員工，才想在中秋節時推出此一商品，不料卻因脫模過程出現問題，讓消費者吃到塑膠片，如有其他消費者有食安疑慮，可以聯絡「Amour 烘焙坊」（04-24229663）以進行後續退貨事宜。