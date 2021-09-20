「留英女學生」採檢6次才確診　黃珊珊：立刻進行精準疫調

▲台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

北市20日新增2例本土確診，分別為案16254、案16255，各自分佈於士林區、北投區。對此，台北副市長黃珊珊20日表示，各健康中心已經針對相關個案完整疫調，也匡列所有接觸的家人與足跡有關的接觸者，並立刻進行精準疫調擴大採檢。

今北市新增2例確診個案，1例是居家隔離中的1歲幼兒解隔前採檢CT34，另一例為留學生，黃珊珊指出，該留學生七月回國時及居家檢疫都採檢陰性並解除隔離，九月要回去英國念書才自費採檢呈現陽性CT34，因之前在英國就已經確診過，目前沒有辦法判斷是確診後殘陽還是在國內有其他感染源，所以先列為不明。

對於確診案例，黃珊珊表示，已經匡列所有接觸的家人與足跡有關的接觸者，並立刻進行精準疫調擴大採檢，市府已開疫調會議，各健康中心針對相關個案完整疫調並匡列，也提出完整報告，「我們都同步報告市長，台北市政府監測疫情照常運作，不曾停歇！」

黃珊珊指出，境外移入的確診個案越來越多，而且幾乎都是DELTA病毒株，北市府現在針對境外居家檢疫的防疫旅館，要求有確診者必須將該房間靜置清消三天以上，公共場域加強清消，避免防疫破口。