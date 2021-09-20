6成人員打1劑可辦展場活動！專家憂「保護力才3成」提2防疫關鍵

▲電腦展等展場防疫規範鬆綁。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布，9/21～10/4全國2級警戒防疫規範通案性原則，其中會展活動防疫指引為逾6成工作人員要打完第1劑疫苗。但有專家認為，第一劑6成的規範不合理，應該要第二劑達6成才能鬆綁會展活動，也建議展場工作人員和民眾要保持一個桌子距離，也可優先讓完整接種兩劑的人在第一線工作。

根據指揮中心最新防疫規範，包含除飲食外，外出全程佩戴口罩，實聯制、保持社交安全距離，營業場所及公共場域人流控管或總量管制，室內空間至少1.5米/人（2.25平方米/人），室外空間至少1米/人（1平方米/人）。

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而在集會活動部分，陳時中表示，這次新增會展活動及場館可依照經濟部相關防疫指引辦理，人數上限維持室內80人、室外300人，應有6成以上已完成施打第一劑以上疫苗，訂定分流上班計畫，活動3週前要提交經地方政府核可的防疫計畫。

針對6成以上要完成施打第一劑疫苗，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬直言，這樣的規範不合理，因為打第一劑的保護力不算高，以BNT為例，打第一劑只有39％的保護力，要打到第二劑重症防護力才會達9成，因此應該要規範第二劑施打達6成。

黃高彬也表示，指揮中心這項決策也沒有經過專家小組討論。對此，陳時中今也在記者會上回應「我們很多次都沒有專家會議，大部分再行政上面做考量。」

另外，黃高彬也補充，因為現在第二劑疫苗涵蓋率短時間也無法提高，在展場方面，建議工作人員和民眾中間一定要保持社交距離，至少要隔一個桌子，因為在做介紹時，難免會不注意，比較靠近，第二重點則是，因為少數人已經打完第二劑，如果允許的話，可以完整接種兩劑的人優先派工。

