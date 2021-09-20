和土耳其境外「同源病毒」　染Delta桃勤女「397名接觸者」採檢出爐

記者趙于婷／台北報導

桃園15日新增一例本土個案（案16213），是桃勤公司20多歲女員工，因工作需求快篩陽性，經醫院PCR採檢確診，經基因定序確定感染Delta。指揮中心今表示，該名個案和某土耳其境外移入個案基因定序高度相似。另外，該案總共匡列397人，目前採檢皆陰性。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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醫療應變組副組長羅一鈞說明，針對該名清潔人員，有回溯8/29～9/12的41個航班，發現有2位境外移入確診，經過基因定序比對，有高度相似，其中一位是案16176，是土耳其境外移入個案，調查發現，該名清潔人員有到該航班消毒清潔，但當時全機乘客和機組員都已經離開飛機，所以可能是有環境上的間接接觸。

▲案16213接觸者採檢圖。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞說，目前認定兩人是同源病毒，可能互為傳染源，兩人可能也有共通的感染來源，所以也不一定是互相傳染，因為兩人並沒有面對面接觸，所以只能推論應該是案16213去消毒時感染。

另外，羅一鈞也補充，該架土耳其航班有11位機組員和乘客已經離境，但在案16176確診時，就把全機90名乘客匡列居家隔離，除了一開始的採檢，中間有快篩，期滿也有採檢，從9/7隔離到9/21會滿14天，但目前並沒有接獲其他確診個案。