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頭城至坪林「車速35km」　國5北返車潮湧現！旅行時間估為平日7倍

▲▼連假最後一天爆北上車潮，預估國道五號將自中午塞到晚間才紓解。（示意圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲國道五號下午將陸續湧現車潮。（圖／記者游芳男翻攝）

記者許維寧／台北報導

今（9/20）為中秋連續假期第三天，交通部公路總局預估今天將陸續出現北返人潮，上午國道壅塞路段為國1北向內湖至汐止端、北向汐五高架堤頂至汐止端，以及國5北向頭城至坪林。高公局也提醒下午國5用路人留意，國5北向宜蘭到坪林上午10點至11點已開始出現車潮，預計壅塞至深夜，回堵嚴重時旅行時間為平常7倍。

交通部公路總局研判，下午國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、霧峰系統-霧峰、竹山-中興、國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情況。

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根據高速公路1968資訊指出，今天下午開始國5車潮陸續湧現，下午13時許北向頭城至坪林時速僅有34公里。國1北向內湖至東湖同樣壅塞，時速僅27公里；汐止系統北向路段時速則為32公里。中部國1北向北斗至西螺服務區壅塞，時速35公里。

路況預報員許文瑜表示，今天北部國道重點路段如國1北向新竹系統至湖口、國3北向關西到大溪路段，預計下午14點左右將壅塞至晚間22點，旅行時間預估為平常的4倍。國5北向宜蘭到坪林上午10點至11點就會開始出現車潮，預計壅塞至深夜，回堵嚴重時旅行時間為平常7倍。建議今天會使用到上述路段的民眾可以趕緊利用離峰時短出發，或利用台2台9等替代道路。

許文瑜也說，今天中部國1北向西螺至埔鹽系統下午13點到晚上22點、國1北向南屯至后里、國3北向竹山至中興、國3北向大山至香山，也預計下午16點左右會出現北返車流，可能持續至晚上20點，旅行時間平常三至四倍。建議可以用台61當作替代道路。

另外，許文瑜也提醒，南部國道僅需留意國1北向鼎金系統到高科中午上午11至12時可能出現壅塞狀況，另外國1北向大灣至台南下午15點至16點也可能出現較多車潮。

高公局也表示，今日上午9時43分於國3南向139.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內外車道，於10時40分排除，造成後方車流回堵2公里；10時30分於國1北向14公里處發生1輛小客車與1輛大貨車追撞事故，占用外線車道，於10時41分排除，造成後方車流回堵3公里；11時9分於國1南向369.5公里處發生2輛貨櫃車追撞事故，占用中線車道，於11時14分排除，造成後方車流回堵2公里。

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