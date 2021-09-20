中秋連假直擊「嘉義文化路夜市」人潮擠爆！網抖：比烤肉群聚可怕

記者施怡妏／綜合報導

中秋連假四天報復性出遊，各觀光地區湧現出遊人潮，臉書粉絲團「綠豆嘉義人」貼出嘉義知名文化路夜市人潮爆炸的照片，根本無法維持室外1公尺的社交距離，照片曝光後，引起大批網友討論，「看這人潮有解封的感覺，連假後每天2點等開獎」、「不開放烤肉，開放大群聚」、「嘉義發大財 疫情跟著來」。

臉書社團「綠豆嘉義人」直擊中秋連假第一天文化路夜市的人潮，「中秋連假發威！人進來，貨出去，嘉義發大財」，只見夜市滿滿的人全擠在一起，整條路幾乎都不到空隙的地方，民眾雖然緊戴著口罩，但是正值疫情期間，一群人肩並肩逛街，很難維持社交距離，讓人看了心驚驚，雖然人潮帶動當地攤商業者的生意，但卻也潛藏疫情隱憂。

照片一出引起許多網友討論，「嘉義在地人在家躲好躲滿，別去湊熱鬧」、「感覺三級會跟著來」、「疫苗施打普及率低，又沒有普篩，真不懂這些人的勇氣都是哪裡來的」、「今天真的感覺外面人車都好多」、「這樣逛街的人潮，還不如讓大家烤肉」、「這樣的群聚比烤肉還可怕吧」、「看來要升三級了」、「只要其中有個DELTA直接就炸了」、「過完中秋直接三級到過年」、「開放烤肉好像還比較穩呢」。

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▲網友們擔心疫情再次爆炸。（圖／翻攝自粉專「綠豆嘉義人」）

中秋連假期間，除了嘉義文化路夜市爆人潮，墾丁大街接連兩天也都驚現爆炸人潮，根據當地自治會的統計數字，19日約有8,000名遊客湧入。此外，前往小琉球的航運也湧現大批人潮，東港碼頭更是被擠得水洩不通，航運公司紛紛加開船班，每艘船幾乎客滿，但仍不見消散，粗估連假第一天將有破萬人次抵達小琉球。

▼小琉球人潮擠爆。（圖／記者陳崑福翻攝）