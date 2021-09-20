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台南河樂廣場　中秋連假水月恬靜儷影雙雙好不浪漫

▲中秋連續假期，台南市政府恢復人氣非常高的河樂廣場水池供水，連假期間吸引上千民眾入園休閒遊憩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中秋連續假期，台南市政府恢復人氣非常高的河樂廣場水池供水，連假期間吸引上千民眾入園休閒遊憩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋連續假期，台南市政府恢復人氣非常高的河樂廣場水池供水，連假期間吸引上千民眾入園休閒遊憩；夜晚一輪明月高掛天空，加上園內盞盞景觀夜燈，水面夢幻倒映美景如畫，水畔三五好友、儷影雙雙、好不浪漫。

▲中秋連續假期，台南市政府恢復人氣非常高的河樂廣場水池供水，連假期間吸引上千民眾入園休閒遊憩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市位於中西區的「河樂廣場」園區，未演先轟動，開放後更成為國際知名觀光景點，休閒假日人潮不斷。自2020年配合水荒期於11月中停止供水逾半年之久，目前又仍處於防疫警戒期間；不過適逢中秋佳節，市府為舒緩民眾的心情，並提供中秋賞月散心的好去處，特別開放河樂廣場，同時在僅作景觀不提供民眾戲水的「但書」下恢復供水。

▲中秋連續假期，台南市政府恢復人氣非常高的河樂廣場水池供水，連假期間吸引上千民眾入園休閒遊憩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不少民眾趁著中秋連假好天氣，選擇到河樂廣場賞散步休憩；尤其夜晚微風徐徐，明月、燈光照映水面波光粼粼，好不愜意。另一方面，工務局也加派人力加強宣導禁止戲水及消毒等防疫措施，民眾在宣導下也都能配合，使防疫工作仍持續不鬆懈情況下，得以提供民眾一個中秋假期遊憩觀賞水中月的浪漫場所。

工務局再次強調，園區防疫工作持續不鬆懈，維持實聯制，並管制地下廣場區域人流以500人為限，5處入口關閉4處，僅留1處中正路入口進出，以確實做到防疫的阻隔效果；同時提醒民眾，請務必配合全程戴口罩、及保持1公尺適當距離，確實做到防護效果。

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