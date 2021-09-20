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連假第三天出遊、返工全上路！　省道易壅塞路段一次看

▲▼蘇花公路2日午後北上車流已明顯開始增多。（圖／記者王兆麟翻攝） 。（圖／記者王兆麟攝）

▲公路總局預估，蘇花公路今天自上午10時起將出現北返車潮。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者許維寧／台北報導

中秋連續假期邁入第三天，交通部公路總局今（9/20）表示，預計今天開始將出現返回工作地的車潮，但各大風景區也持續有出遊人潮。預計今天往返南北、花東省道城際道路於今天上午10時至晚間22時會出現返工車潮，福隆、大溪慈湖、清境農場、日月潭等景區鄰近省道則同樣車流不減。

中秋連續假期第三天，交通部公路總局預估，今預估各大風景區路段將持續湧現出遊人潮，預計上午10時至晚間19時，包含台2線福隆～瑞濱、萬里～大武崙、關渡～淡水、台3線及台7線大溪～慈湖、台9線礁溪路段、台14甲線霧社～清境農場、台21線日月潭等路段，持續有出遊車潮。

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另外，不少民眾今起開始返回工作崗位，公路總局也預估，往返南北及花東省道城際道路，如台1線楓港～水底寮路段、台9線蘇花公路、南迴公路、台61線西部濱海公路，則預計自上午10時起至晚間22時出現返回工作地車潮。整日交通量蘇花公路北向預計達可1萬1000輛次、南迴公路往屏東方向估達1萬3000輛次、台1線楓港往水底寮估達2萬5000輛次，提醒用路人出發前預為規劃行程並提早出發。

因應連續假期運輸需求，公路總局也說，已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛2931班次，疏運3萬5482人；東部國道客運路線共計行駛668班次，疏運1萬1809人。若為自行開車的民眾，上路前可至公路總局網站先查詢路況，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊。

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