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借住家中同睡一床！女志工強摸12歲少女　還問：都濕了幹嘛狡辯

▲桃園市陳姓男子透過網路臉書找到國中少女，以6千元為代價邀約與楊姓雇主性交易遭拒，憤而強脫少女褲子讓楊性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲陳姓女子因曾擔任課業輔導志工而認識小芳，2017年因故借住小芳家中，未料卻趁機對小芳「上下其手」。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

陳姓女子因擔任課業輔導志工而認識當時年僅12歲的小芳（化名），並自2017年起借住小芳家中，沒想到陳女竟利用和小芳同睡一室的機會，無視小芳的意願，對小芳「上下其手」，直到小芳告訴學校輔導老師才讓整起事件曝光。一審，法院依強制猥褻罪，判陳女有期徒刑3年6月，陳女不服，上訴二審；高雄高分院駁回上訴，維持原判。

陳姓女子因擔任課業輔導志工，而認識當時年僅12歲的少女小芳，並自2017年7月起，因故借住在小芳的住處，和小芳同房同床就寢，未料陳女竟利用此機會對小芳伸出狼爪，數次無視小芳出言拒絕並出手抗拒的行為，徒手撫摸其胸部後仍不滿足，還強行脫掉小芳的褲子，撫摸其下體得逞。直到小芳事後因學校府到老師來家訪查，和輔導老師吐露心聲，才讓整起事件曝光。

訊據時，陳女承認確有和小芳同睡一室，不過卻堅決否認有對小芳進行猥褻犯行。不過小芳卻向法官證稱，陳女會先摸自己的下體後，再對她上下其手說「都濕了，幹嘛狡辯」，事後還威脅小芳不能講出去，「如果講了，她就要去自殺」等語，讓小芳心生畏懼而不敢講，直到陳女搬出後，才敢和輔導老師通報。

法官審酌相關證據後發現，小芳事後被醫院鑑定出有創傷壓力症候群，容易感到易怒、恐懼，甚至覺得自己的身體骯髒，頻繁清洗私密處的現象，認定小芳確實有遭陳女猥褻。

一審法官審理後，陳女雖已3萬元和小芳父母和解，不過由於小芳仍無法原諒陳女，法官也因此納入考量，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判陳女有期徒刑3年6月，陳女不服，上訴二審。不過高雄高分院審審理後認為，一審量刑適當並無不合，因此駁回上訴，並特別指出，由於陳女不符合緩刑要件，因此無從對其宣告緩刑，全案仍可上訴。

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