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社會 社會焦點 保障人權

16歲女抽老闆給的「大麻電子煙」　被載到摩鐵猥褻險失身

▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

新北市郭姓老闆約16歲女員工試抽含有大麻成分電子煙後，竟將人載到汽車旅館強制猥褻得逞。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者黃宥寧／台北報導

新北市1名郭姓老闆，邀約16歲女員工到五堵車站試抽含有大麻成分的電子煙，少女吸食後，意識不清、行動力減弱，郭男見有機可趁，提議去汽車旅館休息，遭少女拒絕後，仍強行將人載到汽車旅館後上下其手得逞。遭侵犯的少女傳訊息給男友求救，男友立刻報警。士林地檢署偵結，依強制猥褻予以起訴，轉讓第2級毒品罪嫌另案偵辦。

事情發生在去年4月3日晚間10時許，郭姓男子邀約前女員工小雯（化名）到五堵車站，見面後拿出含有大麻成分電子煙給小雯吸食。

郭男見小雯吸食流露出疲憊神情，提議去旅館休息，但小雯不斷搖頭拒絕，但郭男見少女逐漸昏昏沉沉，仍不顧反對將人載到新北市汐止區某旅館，在旅館內脫掉少女褲子，撫摸胸部、嘴唇等部位。

小雯趁郭男不注意，使勁力氣拿出手機傳簡訊向男朋友求救，男友見求救訊息立刻報警，趕往旅館將小雯救出。

警詢、偵查時郭男坦承有提供大麻菸油給小雯吸食，也將人帶到汽車旅館，檢察官根據小雯採尿大麻陽性、小雯男友證詞等證據，依強制猥褻罪將郭男提起公訴，至於郭男涉嫌轉讓第2級毒品、小雯涉嫌施用第2級毒品罪嫌則另案偵辦。

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