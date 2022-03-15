高雄淫魔扮星探！迷姦小模害輕生亡　她試鏡被下藥一關鍵逃狼爪

▲陳姓男子有多次性侵前科。（圖／翻攝自陳男臉書，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子（42歲）有多次性侵前科，從2005起就多次針對未成年少女下手，也曾入獄服刑近8年，出獄後又以經紀人自居，2018年以介紹工作為由，下藥企圖性侵有明星夢的女模，今年一月被重判6年徒刑，今（15）日再度尾隨未成年少女被起訴，可說是犯案累累。陳男的心理評估報告就指出，陳男應有反社會人格障礙症，再犯風險高。

陳姓男子在2005和2006年間，就曾因兩度對未滿14歲的少女性侵，最後被少女的阿公當場抓到，被打得鼻青臉腫，事後陳男父親就曾提出陳男罹患憂鬱症的證明，但法官不採信，陳男最後被判7年8個月入監服刑，並在2016年因縮短刑期假釋出獄。

不料，陳男出獄後竟以經紀人自居，開始在網路上招攬有明星夢的少女伺機下手，其中，一名未滿20歲的小麗（化名）還被陳男收作「乾女兒」，陳男在2020年對小麗性侵，害小麗情緒崩潰自我傷害未果，社工訪談時，小麗也不願對陳男提告，讓陳男逃過一劫，但小麗遲遲無法走出被性侵陰影，在去年11月自我結束生命。

離譜的是，陳男絲毫沒有悔過之意，還有一名台北的小模小美（化名）就被陳男以介紹工作為由，和母親搭乘高鐵到高雄試鏡，但小美卻被陳男帶走過夜，陳男下藥企圖性侵，所幸小美與阿姨整晚電話未掛，才沒讓陳男性侵得逞。高雄地院去年10月依藥劑強制性交未遂罪判陳男6年徒刑，並賠償50萬元。

陳男的連續惡狼行徑讓人髮指，從檢方參酌一份對陳男的心理評估報告就可看出端倪，報告指出，陳男外觀乾淨整齊，態度和善且過度有禮，曾診斷罹患鬱症，也曾使用海洛因、安非他命、大麻等毒品，其描述犯罪案件時多合理化其行為，且歸因於他人，陳述前後矛盾，評估應有反社會人格障礙症，建議應再接受精神醫療評估，其再犯風險高，有反覆實施之虞，，所幸目前已被法院羈押，短期內不會在外犯案。

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