兩度尾隨少女企圖性侵　噁狼狡辯「生日思念乾女兒」

▲陳姓男子涉嫌尾隨少女企圖性侵。（圖／翻攝自陳男臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名有性侵前科的陳姓男子（42歲），去年12月在某百貨賣場發現17歲少女落單，竟尾隨少女進入廁所，拔刀準備性侵，少女掙扎呼救，幸好同行友人及時搶救才逃過一劫；沒想到陳男在今年1月又尾隨另一名14歲穿著制服的國中女學生進入她家公寓，噁心的問她穿什麼顏色內褲？女學生嚇得跑回家，警方獲報後逮捕陳男，他竟辯稱當天是自己生日，且因乾女兒剛剛過世，他精神恍惚以為看到乾女兒才去搭訕，不是要性侵，但檢方認為他犯意明確，偵結後今依強制罪陳男起訴。

▲陳姓男子進入百貨賣場。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方指出，陳男是在去年12月某日下午6時許在某百貨賣場，發現少女一個人要上廁所，他尾隨進入女廁所，反鎖大門後，摀住少女嘴巴要她「別叫」，少女掙扎反抗，陳男隨即拿出刀子恐嚇，少女嚇得大叫，所幸同行友人在廁所外聽到，趕緊拍門呼喊，陳男見事跡敗露逃。

今年1月中旬某日的下午5時許，陳男見到另一名穿著制服的國中女生落單，竟尾隨國中女到她家，進入公寓後，陳男猥瑣的問小女生「幾歲？念幾年級？內褲穿什麼顏色？可不可以看一下？」，嚇得小女生三步併兩步逃回家，也逃過魔掌。

兩名被害少女報案後，警方調閱監視器鎖定有多次性侵前科的陳男，他在警詢時辯稱在賣場沒有性侵意圖，當天是自己的生日，前一個月他的乾女兒自殺死了，他犯案當天以為遇到乾女兒，才上前搭訕講話，而且也沒有拿出刀子，在公寓則是想問女學生喜歡什麼顏色，想買個娃娃給女兒。

檢警發現，陳男在2008年曾因加重強制性交罪入監服刑，2016年假釋出獄後，2018年又犯藥劑強制性交未遂罪被判刑，目前仍在審理中，足以佐證陳男有強制性交之犯意，認為他說只是要講話搭訕是脫罪之詞，偵結後今依強制罪嫌將陳男提起公訴。

陳男遭起訴後移審法院，檢方向高雄地院聲請羈押獲准，以避免陳男繼續在外犯案。