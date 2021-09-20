翡翠水庫驚傳悽厲呼救聲！2警隔山聽音辨位　真相是他姆指被夾住

▲保安大隊警員巡邏時發現桂山電廠驚傳呼救聲，警員奮勇攀越電廠大門救出受困保全。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

北市保安警察大隊第六中隊，派駐翡翠水庫管理局維安警員陳煒琦、李奇水等2員，在中秋連假期間下午1時許執行巡邏勤務，突然聽到有人大喊救命，經聽音辨位，目擊水庫對岸台電桂山發電廠，有人揮手並傳來救命聲，遂立即通報119並馳赴該電廠救援，原來電廠保全員手指遭後車箱門夾住無法脫困又疼痛難忍、經員警及救護人員協助脫困送醫，化解這場離奇的意外事件。

▲保安大隊警員巡邏時發現桂山電廠驚傳呼救聲，警員奮勇攀越電廠大門救出受困保全。（圖／記者張君豪翻攝）

保大表示，翡翠水庫管理局林姓警衛及保安大隊陳姓、李姓2員警，當時執行巡邏勤務，竟聽到有人哀嚎喊救命，因水庫幅員遼闊，員警一開始以為有人溺水，警方循聲音方向搜尋，靠近水庫水域巡查河面。

稍後警方發現：求救聲來自水庫對岸約4百多公尺遠的台電桂山發電廠，陳、李2員即刻通知翡翠水庫管理局許姓警衛通報119，並趕赴該電廠緊急救援。

員警到達事發現場，發現電廠無人回應，裡面呼救聲仍持續，陳員當機立斷縱身翻越大門柵欄，並朝呼救聲方向奔去，經現場了解係該電廠林姓保全員，因右手大姆指被自己的轎車後車箱門夾住，眼見四下無人無法自行脫困，才會大喊救命。

員警見狀迅速將駕駛座車門打開，並開啟後車箱門按鈕協助脫困，林姓保全員痛苦難表示：右大姆指被夾住變形約有20多分鐘，員警迅即開車緊急護送下山，並轉交給前來該電廠的救護車送醫，完成這場救援行動。

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