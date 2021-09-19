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社會 社會焦點 保障人權

三代同堂透天厝疑「電線走火」！伯父衝上樓救9歲姪女嗆昏　送醫不治

▲▼高雄市鳥松區本館路透天厝火警，1死1命危。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市鳥松區本館路一戶民宅，清晨5點傳出火警。（圖／記者洪靖宜攝）

記者賴文萱、洪靖宜／高雄報導　

高雄市鳥松區本館路一戶民宅今（19）日清晨5點傳出火警，消防隊接獲通報後緊急出動18車30人前往現場救援。初步了解，這棟透天厝為三代同堂12人大家庭，其中，伯父因為要救9歲姪女，跑上樓嗆傷，最後送醫不治。

警消清晨獲報後到場，雖然民宅外觀沒有明火冒出，住戶卻表示還有親人受困屋內，消防人員趕緊到四樓起火點進行搜救。

據了解，這棟透天厝為三代同堂12人大家庭，蘇姓屋主夫妻住2樓，長子6口住3樓，次子4人住4樓，警方初步排除人為，查看4樓房間疑似電線走火。

火警當時，住3樓的伯父發現4樓的姪女沒有下樓，衝上去要救，結果遭嗆傷，跟姪女2人被困住，稍早送醫急救後不治，9歲女童急救後恢復脈搏、呼吸，轉送加護病房。另外，阿公聞訊，第一時間也持滅火器衝上樓搶救遭嗆傷、臉部灼傷，但意識清醒，治療中。

▼高雄市鳥松區本館路一戶民宅，清晨5點傳出火警。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲▼高雄鳥松大火。（圖／記者吳弈靖翻攝）

▲▼高雄鳥松大火。（圖／記者吳弈靖翻攝）

臉部也遭到灼傷的70歲屋主表示，清晨突然四樓臥室冷氣下方先是傳出奇怪的聲音，沒多久就突然冒出濃煙。他的兒子逃出後發現女兒還受困屋內，立刻冒險上樓救人，沒想到因此也受困火場，消防人員救出時兩人已經奄奄一息。

▲▼高雄鳥松大火。（圖／記者吳弈靖翻攝）

▲▼高雄鳥松大火。（圖／記者吳弈靖翻攝）

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