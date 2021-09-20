陸禁台釋迦、蓮霧　民眾黨要求陳吉仲說明：不要只會呼籲「買爆」





▲針對中國大陸禁止台灣釋迦與蓮霧輸入，台灣民眾黨認為，農委會主委陳吉仲應出面說明，如何分散風險、開拓中國以外市場。（圖／翻攝自台灣民眾黨臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

繼鳳梨之後，中國大陸海關總署突宣布，因檢出「大洋臀紋粉蚧」，將暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國。台灣民眾黨20日上午表示，年初鳳梨被禁時，就曾呼籲執政黨除了關切、譴責外，還要擬定對策，現在又傳出釋迦、蓮霧禁令，農委會這半年來到底做了哪些努力？農委會主委陳吉仲必須給國人一個說法，光靠愛國心爆買並非長久之道。

台灣民眾黨20日於臉書表示，中國大陸今年初以檢驗出介殼蟲為由，無預警暫緩進口台灣鳳梨，讓廣大農民叫苦連天，沒想到才過半年，同樣的理由、同樣無預警，這次受害的是台灣的釋迦和蓮霧。

民眾黨指出，根據農委會統計，去年蓮霧外銷中國占比達到97％、釋迦則有95％；而2020年，釋迦出口中國為1萬3588公噸、產值12.55億；蓮霧為4792公噸、產值5.34億，年初被禁的鳳梨則為4萬2121公噸、產值15.09億，三種水果出口中國的總金額約33億元，突如其來的禁令，勢必將對產業經濟造成嚴重衝擊。

民眾黨提及，中國海關多次以檢驗出害蟲為由，無預警禁止我國農產品進口，背後是否有政治因素、刻意找藉口惡意打壓，台灣不得而知也難以預防，「這樣粗暴無理且不友善的作為，也絕不會獲得台灣民眾認同。」

民眾黨也表示，年初鳳梨遭禁之時，就曾呼籲執政黨除了關切、譴責之外，更要對潛藏可能受到衝擊的產業先行擬定對策，避免有類似情形發生，沒想到時隔半年又傳出釋迦、蓮霧禁令，農委會這半年來到底做了哪些努力？未來該如何分散風險？陳吉仲必須給國人一個說法。

民眾黨強調，台灣民眾熱心支持鳳梨的畫面仍歷歷在目，然而光靠愛國心用爆買的方式支持農產品並非長久之道，農委會必須有所作為，台灣農產品的高品質自不必多說，除了精益求精持續提升品質之外，更要積極持續開拓中國以外的市場，為農民做好分散風險的超前部署。

「雞蛋不能放在同一個籃子裡！」民眾黨指出，鳳梨、釋迦、蓮霧乃至於其他產業也是一樣，過度依賴單一市場對任何產業來說都不是好事，在譴責中方的同時，執政黨應更努力在國際經貿現狀中找出解方、開創新路，別讓基層農民動輒陷入困境。