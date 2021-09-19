陸台灣水果進口商：早有預感釋迦、蓮霧會被禁　年初就已開始轉型

▲廈門中埔批發市場有許多專營台灣水果進口的商家。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）



記者蔡紹堅／台北報導

大陸海關總署繼鳳梨之後，19日再宣布暫停台灣釋迦、蓮霧進口，台灣銷陸前三大宗的水果都被禁。對此，大陸專營台灣水果進口的商家表示，會有此發展並不意外，大多數進口商早在年初台灣鳳梨被禁時，就已經做好心理準備，增加其他國家水果的進口比重。

▼台灣蓮霧在大陸高檔超市的定價較高，但仍受消費者歡迎。



進口商指出，他經營台灣水果進口已有10多年，在鳳梨被禁之前，台灣水果的進口量是逐年增長的，顯示大陸消費者對台灣水果的接受度是越來越高，「台灣水果走的是高端路線，賣相、口感都非常好，即使定價較高，仍相當受歡迎。」

進口商提到，過去除了進口台灣水果，他也多少會進口一些其他國家的水果，今年初鳳梨被禁之後，他就有預感釋迦、蓮霧可能會是下一波，因此增加了其他國家水果的進口比重，「其實算是意料之內，畢竟鳳梨、釋迦、蓮霧就是台灣銷陸最大宗的前三名。」

▼台灣水果過去經小三通運往大陸，運送時間只需要8至10小時，能做到「夕發朝至」。



不過，進口商也說，水果運銷講求「新鮮」，過往各類水果透過小三通，從台灣運至廈門只需要8至10小時，這是從其他國家進口較難做到的，「運送的時間越短，水果能在貨架上供消費者選購的時間就越長，台灣水果有這方面的優勢，這也是我們長久專營台灣水果的重要原因之一。」

對於下一波可能被禁止進口的水果，進口商表示，預測這些已沒有太大意義，因為最大宗的鳳梨、釋迦、蓮霧都不能進了，其他諸如蜜棗、芭樂等，雖然品質也很好，但消費者接受度就沒這麼高，銷量也拉不太起來。

進口商強調，市場是需要時間經營的，鳳梨、釋迦、蓮霧他們經營了這麼多年才做起來，不太可能短時間內就用其他品項來取代，「加上又有一些『隱憂』在，我們也只能轉型，另尋生路。」

▼與釋迦相比，台灣的芭樂在大陸接受度較差，銷量、進口量都拉不太起來。

