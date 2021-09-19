紅毛猩猩嗑柚子　「剝皮太俐落」遊客笑翻：工讀生你出來

▲新竹市立動物園的紅毛猩猩雄大，俐落剝柚皮的樣子笑翻遊客。（圖／新竹市立動物園提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

動物也要慶中秋！中秋節應景，新竹市立動物園特別送禮動物們「動物版月餅與鳳梨酥」，由保育員以地瓜、水煮蛋、熟燕麥，手作「彩色月餅」，和「苜蓿塊鳳梨酥」，讓羊駝、紅毛猩猩雄大等動物開心過中秋。雄大一拿到柚子就快速且熟練的剝皮品嚐，讓遊客狂笑「不會是工讀生吧」、「工讀生出來」…現場充滿歡樂。

楊礎遠園長說，今年中秋節，保育員以地瓜泥為主要製作材料，除金黃色的地瓜搭配水煮蛋的蛋黃，還以火龍果為月餅亮麗添色，裡面包裹讓動物無負擔的熟燕麥，以月餅模具成型，深受動物們喜愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼動物園的成員們，也一起吃月餅，歡度中秋。





浣熊與馬來猴一拿到特製月餅，立刻塞滿嘴巴，而紅毛猩猩雄大更有「中秋限定」的一整顆柚子，雄大熟練俐落地剝去柚子皮大快朵頤，遊客除了驚訝雄大的聰明，也笑稱「不會是工讀生吧」、「工讀生出來」，現場笑聲不斷。

動物園提醒，中秋連假四天，新竹市立動物園皆有營業，周邊昆蟲館、森林食堂以及圖書館動物園分館同步開放，請民眾配合防疫措施，入園採實聯制、全程配戴口罩並禁止飲食，園內人數滿1500人將啟動人流管制。

►「innisfree綠茶籽精華液」一抹補水

►「蜈蚣鼓+送葬佛祖車」挑釁 新竹縣警局長：誰作亂就抓誰



►「蜈蚣鼓+送葬佛祖車」賀分局長榮陞 他見BUG狂笑：青天再世



►起底「送葬佛祖車」藏鏡人黑歷史 送分局長「一路好走」原因曝



►超短命人行道導桿！2周斷2支根本地雷 意外釣出一堆苦主