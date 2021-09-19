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紅毛猩猩嗑柚子　「剝皮太俐落」遊客笑翻：工讀生你出來

▲紅毛猩猩嗑柚子　「剝皮太俐落」讓遊客笑翻：工讀生你出來。（圖／新竹市動物園提供）

▲新竹市立動物園的紅毛猩猩雄大，俐落剝柚皮的樣子笑翻遊客。（圖／新竹市立動物園提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

動物也要慶中秋！中秋節應景，新竹市立動物園特別送禮動物們「動物版月餅與鳳梨酥」，由保育員以地瓜、水煮蛋、熟燕麥，手作「彩色月餅」，和「苜蓿塊鳳梨酥」，讓羊駝、紅毛猩猩雄大等動物開心過中秋。雄大一拿到柚子就快速且熟練的剝皮品嚐，讓遊客狂笑「不會是工讀生吧」、「工讀生出來」…現場充滿歡樂。

楊礎遠園長說，今年中秋節，保育員以地瓜泥為主要製作材料，除金黃色的地瓜搭配水煮蛋的蛋黃，還以火龍果為月餅亮麗添色，裡面包裹讓動物無負擔的熟燕麥，以月餅模具成型，深受動物們喜愛。

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▲紅毛猩猩嗑柚子　「剝皮太俐落」讓遊客笑翻：工讀生你出來。（圖／新竹市動物園提供）

▲▼動物園的成員們，也一起吃月餅，歡度中秋。

▲紅毛猩猩嗑柚子　「剝皮太俐落」讓遊客笑翻：工讀生你出來。（圖／新竹市動物園提供）

浣熊與馬來猴一拿到特製月餅，立刻塞滿嘴巴，而紅毛猩猩雄大更有「中秋限定」的一整顆柚子，雄大熟練俐落地剝去柚子皮大快朵頤，遊客除了驚訝雄大的聰明，也笑稱「不會是工讀生吧」、「工讀生出來」，現場笑聲不斷。

動物園提醒，中秋連假四天，新竹市立動物園皆有營業，周邊昆蟲館、森林食堂以及圖書館動物園分館同步開放，請民眾配合防疫措施，入園採實聯制、全程配戴口罩並禁止飲食，園內人數滿1500人將啟動人流管制。

▲紅毛猩猩嗑柚子　「剝皮太俐落」讓遊客笑翻：工讀生你出來。（圖／新竹市動物園提供）

▲紅毛猩猩嗑柚子　「剝皮太俐落」讓遊客笑翻：工讀生你出來。（圖／新竹市動物園提供）

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