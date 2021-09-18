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高樹鄉中秋賞樂晚會　鄉親同歡樂里警不停歇做交安宣導

▲高樹鄉公所18日晚舉辦「2021高樹鄉中秋賞樂晚會」，里港警方到場進行交安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲高樹鄉公所18日晚舉辦「2021高樹鄉中秋賞樂晚會」，里港警方到場進行交安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉公所於中秋節連續假期的第一天舉辦「2021高樹鄉中秋賞樂晚會」，邀請鄉親佳節同樂；轄區的里港警分局交通安全宣導團也利用這個機會到場做交通安全宣導；由於酒後找代駕的情形日益增多，警方也針對計程車安全做宣導，以維護民眾搭車權益及自身安全。

▲高樹鄉公所18日晚舉辦「2021高樹鄉中秋賞樂晚會」，里港警方到場進行交安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲高樹鄉公所18日晚舉辦「2021高樹鄉中秋賞樂晚會」，里港警方到場進行交安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

里港警方提醒在場鄉親，可請就近警察機關代叫計程車，於招攬計程車時，車身後車窗玻璃，未依規定標識車號，或車窗玻璃黏貼不透明反光紙，無法直接觀視車內環境者，應避免搭乘。

▲高樹鄉公所18日晚舉辦「2021高樹鄉中秋賞樂晚會」，里港警方到場進行交安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲高樹鄉公所18日晚舉辦「2021高樹鄉中秋賞樂晚會」，里港警方到場進行交安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

在搭乘計程車前，應先察看車內右前方插座有無放置執業登記證及右前座椅背有無放置副證，執業登記證、副證上相片是否與駕駛人相符，並牢記車號、車行名稱、品牌及駕駛人姓名或執業登記證號。

於開車門入座前，確定門窗可以自由開啟，乘車時，錢財不可露白，並於上車時可指定行駛熟悉之路線，確保乘車安全，上車後發現司機以無線電頻頻以暗語與他車聯繫時，請佯裝下車購物後再表示臨時有急事而無法繼續搭乘。

萬一遇到不良司機，可利用手機照相、錄音或簡訊功能，記錄計程車駕駛人相貌、車行、車號、登記證號相關乘車資訊，並牢記嫌疑犯年貌、衣著、特徵及逃逸方向，保持跡證之完整，立即撥打110或向就近警察單位報案，以利查緝進行。

里港分局分局長鄭頴聰表示，連續假期與親友小酌、聯絡情誼是人之常情，但切勿酒後駕車，更要注意成搭乘計程車的安全，以保障自身乘車安全，平安歡度中秋佳節。

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