中秋祈福「雙寶」求財+姻緣+福氣　「連結」求子把握關鍵50分鐘

記者唐詠絮／彰化報導

中秋節連假到了也是祈福的好時機，民俗專家廖大乙說，可以利用柚子、紅紙，求財求姻緣求福氣都一定水到渠成，另外他強調，從秋節後到農曆8月18日「正能量」超強，是祭月(拜圓、呷圓及求圓滿)開運的好日子，請民眾一定要把握這得來不易的機會。

▲民俗專家廖大乙提供中秋開運法。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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廖大乙分享一個簡單的開運方法，只要拿出1顆柚子，用筷子在外皮戳洞，再用1張紅紙寫上想祈求的事、祈求者姓名等，完成後把紙塞入小洞內，埋在自家後院、住宅附近空地或大花盆中，最後誠心向太陰(月亮)娘娘許願，一定能心想事成。

若是想求子的夫妻，可以選在中秋夜亥時，11時45分到12時35分，這時段是入祿、大進的好時間，非常適合「人與人的連結」，若中秋節沒時間，可以延續到秋分也就是農曆8月18日。

▲民俗專家廖大乙提供中秋開運法。

廖大乙說，早期農忙時代，常民會選在春分拜日、夏至祭拜地母、秋分祭月、冬日祭天，以保佑風調雨順，沿至現代雖然已經漸漸式微，但是這些祈福方式仍被保留下來，秋節正處於白露與秋分的交界，因此「祭月祈福」便成了一種非常重要的儀式。

除了以上簡單的開運方法外，廖大乙說，祭月一定要選在門外空曠處，拜圓、呷圓及求圓滿，可以選用圓型的水果或是月餅，雙手合十，向太陰娘娘祈求諸事圓滿，一定會有好事降臨。

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