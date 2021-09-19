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社會 社會焦點 保障人權

超短命人行道導桿！2周斷2支根本地雷　意外釣出一堆苦主

▲超短命人行道導桿　2周斷2支根本地雷！意外釣出一堆苦主。（圖／縣議員陳凱榮提供）

▲竹北福竹路右轉博愛橋的人行道導桿，設置2周撞斷2根，除了短命更造成行車危險。（圖／縣議員陳凱榮提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北福竹街往博愛街右轉的一處新設人行道，上周才設置了「行人專用回復式導桿」，讓行人走在行人專用道的安全更有保障，沒想到卻因此成為騎士惡夢。導桿因設置位置，屢遭右轉車輛後輪撞歪，多名騎士來不急閃避，一周來已有3人因此滑倒受傷。縣議員陳凱榮拍下導桿設置照片，向公所提出改善建議，也提醒用路人小心，竟意外釣出多名苦主上網留言「我也差一點撞到」。

縣議員陳凱榮說，照片中的位置在竹北博愛橋西側、福竹街右轉博愛橋的位置，上週公所為了行人安全，新設置了人行道「回復式導桿」，依規定距離設置的導桿，卻因道路不夠大、車流大，變成導桿離彎處太過靠近，經常遭右轉車輛後輪壓壞，印象中從上星期完工到中秋節連假前，不到2周的時間，就被壓斷兩支。

▲超短命人行道導桿　2周斷2支根本地雷！意外釣出一堆苦主。（圖／縣議員陳凱榮提供）

▲▼陳凱榮說，該處算是車流量極大的道路，每到尖峰時間更是險象環生。

▲超短命人行道導桿　2周斷2支根本地雷！意外釣出一堆苦主。（圖／縣議員陳凱榮提供）

陳凱榮說，該處路口是福竹路往博愛國中、博愛國小、竹北分局、中醫大新竹附醫的唯一道路，車流量非常大，汽車與機車同時右彎時，機車幾乎就要跟導桿「擦身而過」，尤其上下班交通尖峰時段，更是險象環生，導桿先是被壓彎，還來不及復位，再遭後車車輪輾過，從壓彎到壓斷，一但壓斷，就會讓騎士閃避不及絆倒。

陳凱榮通報竹北公所的工務單位，建議公所能考量安全，調整導桿位置，不過因適逢中秋連假，工務單位無法即時前往處理，因此他才上網提醒用路人，避開「地雷區」。貼文一出，竟引來多名苦主上網抱怨「今天開車經過時，轉彎差點ㄟ到旁邊的摩托車，應該是摩托車也沒地方可騎吧⋯」、「每天回家必走之路，才裝上去，隔天就斷了，上星期又斷了一次，確實是兩次」、「我第一天也差點撞上去⋯」、「我也差點撞到，嚇一跳，轉彎突然才看到」、「我也是⋯」、「第一天我還被嚇到」。

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