新冠病毒起源研究現曙光！寮國蝙蝠驗出「致命共通點」：恐傳給人類

▲法國科學家在寮國北部石灰岩洞發現，蹄鼻蝙蝠體內的3種冠狀病毒與人類所染的新冠病毒類似。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

去年1月全球爆發新冠肺炎疫情後，世衛組織（WHO）曾派人前往中國湖北省武漢調查起源，而美國也先後針對病毒源頭進行調查。如今，法國研究人員在寮國北部的石灰岩洞發現，該地蝙蝠體內的3種冠狀病毒與人類所染的新冠病毒有關鍵共通點，疑似是新冠病毒最親近的祖先。

根據《彭博社》報導，總部位於法國巴黎的巴斯德研究院（Pasteur Institute）科學家與寮國大學的研究人員合作，在來自寮國北部石灰岩洞的數百隻蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）內，找到3款與人類新冠病毒相似的病毒，分別是BANAL-52、BANAL-103、BANAL-236，它們與新冠病毒棘狀蛋白質在構造上的受體結合區域（Receptor-binding domains）密切吻合。

巴斯德研究院負責該研究計畫的學者埃洛伊特（Marc Eloit）分析，「迄今為止，它們是最接近新冠病毒祖先的病毒，這些病毒恐怕導致新冠肺炎的起源，並在未來構成直接傳播給人類的風險，新冠病毒受體結合區與人類的血管緊張素轉化酶2（ACE2）結合，進而引發感染。」

該項研究計畫的成果於17日被發表在國際權威學術期刊《自然》（Nature），該項研究認為新冠病毒起源、並存在於自然界，且假設源自於蝙蝠。研究更指出，其實中國南部地區與東南亞的蹄鼻蝙蝠屬密集區內，每天約有1000隻上下的蝙蝠感染與新冠病毒密切相關的病毒。

另外，研究計畫也指出，寮國北部發現的3款冠狀病毒，與先前在中國雲南省墨江礦坑蹄鼻蝙蝠體內發現的RaTG13病毒相比，其在受體結合區域上更接近新冠病毒。

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