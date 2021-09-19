沒打疫苗危險了！未接種者將成Delta獵捕目標　專家：幾乎無可避免

▲英國專家指出，未接種新冠疫苗的人未來將成為Delta的「獵捕」目標。（圖／達志影像）

記者葉睿涵／編譯

英國專家指出，Delta變種病毒極具傳染力的特性將讓未接種新冠疫苗的人成為Delta的「獵捕」目標，未來未接種人士「幾乎將無可避免」地染上Delta。前衛生部長漢考克也首次開聲讚揚了英國的接種速度，並對所有支持疫苗的人士表示感激。

據《每日郵報》報導，英國首相府的科學顧問警告，Delta變種病毒未來將「幾乎不可避免地」持續「獵捕」未接種疫苗的人，並讓未接種者感染Delta。專家解釋，這種極具傳染力的病毒「本質就是如此」，因此未來未接種新冠疫苗的人群將成為感染Delta的高風險族群。

▲英國前衛生部長漢考克強烈抨擊反疫苗者。（圖／達志影像／美聯社）

在數月前剛剛下台的英國前衛生部長漢考克（Matt Hancock），18日首次在媒體投書，對目前英國的新冠疫情與疫苗接種率發表看法。他對於全國16歲以上的人群有五分之四已完整接種2劑疫苗一事大為讚賞，但也強烈地批評了那些反疫苗者。

他寫道，有人至今仍堅持阻止政府推行疫苗接種計劃一事讓他難以置信，但還好這個群體的數量正不斷下降，「我也要為那些在公開場合中力挺疫苗的人士鼓掌，無論是著名音樂人艾爾頓強（Elton John）、喜劇演員大衛威廉斯（David Walliams）或是足球健將索斯蓋特（Gareth Southgate），這將協助政府說服那些被反疫苗言論蒙蔽雙眼的人」。

英國衛生部官員表示，他們預計將在本週末達成9成16歲以上人群至少接種1劑疫苗的目標，目前英國有89.3%的人已至少接種1劑疫苗，而完整接種2劑疫苗的人則為81.6%。在過去的7天內，英國新冠檢測呈陽性的人數下降了20.4%，住院人數則下降了4.7%。

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