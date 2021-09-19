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北韓新冠「零確診」攏是假？遭爆109人罹患「嚴重呼吸道疾病」

▲▼北韓至今仍尚未驗出新冠確診者，圖為平安南道平城市的防疫哨所。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓至今仍尚未驗出新冠確診者，圖為平安南道平城市的防疫哨所。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

全球新冠肺炎疫情從去年1月爆發時，北韓（朝鮮）就實施嚴格的封鎖政策，針對境內近4萬名居民實施2次PCR篩檢，至今仍尚未發現確診者。不過平壤當局坦承，9月篩檢時有驗出109人罹患與流感類似的疾病、甚至是嚴重急性呼吸道感染（SARI）。南韓國防部長徐旭研判，北韓境內恐怕早已出現新冠確診者。

根據韓媒《News1》，世衛組織（WHO）在今年第36周（9月17日）的「全球新冠每周報告書」中表示，北韓保健省至9月9日，已累計完成共3萬9342名居民、7萬8410個檢體的新冠篩檢，一周內新增篩檢677人。據悉，平壤當局要求境內居民接受新冠篩檢時應進行2次，前後須相隔10天。

不過平壤當局也坦承，在9月3至9日實施的新冠篩檢當中，有109人被驗出與流感相似的傳染病、甚至是嚴重急性呼吸道感染（SARI），而該周接受篩檢的其中568人正是醫護防疫人員。

報導指出，自從去年1月新冠疫情在全球爆發後，北韓便開始實施極為嚴格的防疫政策，不僅封鎖與中國接壤的邊境、嚴格限制朝中兩國居民往來，甚至往返中國與俄羅斯的班機、國際列車也全面中斷，禁止外籍人士入境，而派駐平壤的WHO職員也和其他國際組織返回母國，使得北韓對外公開的新冠統計數據無法被以客觀角度公開檢驗。

另外，北韓獲得COVAX平台分配199萬劑的阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗，其中170萬劑原訂今年5月抵達，然而國際疫苗持續缺貨、加上平壤當局以各種原因拒絕外國技術人員入境檢驗，因此直到今日170萬劑疫苗仍無下文。而據傳COVAX原本分配給北韓297萬劑的中國科興疫苗，然而卻遭北韓最高領導人金正恩當場拒絕。

►北韓「零確診」神蹟破滅？南韓國防部長曝：北韓其實有新冠確診者

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