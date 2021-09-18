送「波妞」最後一程！他們夜騎30公里　用地圖畫出「狗狗模樣」　

▲黃小姐為了送友人已逝愛犬一程，夜騎埔里畫出狗狗路線圖紀念。（圖／翻攝黃于華臉書）

記者李忠憲／南投報導

南投縣議員陳宜君助理王堯弘，因愛犬「波妞」日前病逝，讓他大受打擊。其好友也是議員女兒黃于華等人用運動APP，一起自行車夜騎埔里30公里，「在地圖上畫出波妞模樣」送牠一程，並稱沿途遇到無數隻狗狗，「大概全埔里的狗狗都來幫波妞送行了！」讓王男十分感動，直說「第一次滑臉書滑到流眼淚感動，再次感謝各位朋友對波妞的愛」，網友也稱讚「有洋蔥」！

縣議員陳宜君女兒黃于華，得知媽媽的助理王堯弘養10年的愛犬「波妞」日前病逝，特別規劃完成「為波妞環埔里」活動，15日完成後在臉書發文稱「今晚，我們做了一件超酷的事！」

▲▼友人愛犬波妞驟逝，黃小姐與友人夜騎腳踏車畫狗狗模樣的路線圖，來紀念牠。（圖／翻攝黃于華臉書）

她表示，喜歡戶外活動的王堯弘，10年前養了波妞，波妞是隻幸福的狗狗，假日常跟著主人上山下海，我們也跟著上山下海，與波妞都有一同出遊的感情。然而，波妞前兩天離開了，身邊的朋友都很捨不得。

她也說，波妞主人今晚臨時加班，幾個一起夜騎夥伴沒得出席，最後由她與友人代大家完成這趟「為波妞環埔里」的騎行，也給堯弘一個意外驚喜。為了畫出波妞的後腿，剛開始的一段上坡路，我們用「越野牽車、扛車」的方式穿越鄉下阿伯的田地，和高低落差的長草叢，顛簸地走著，瞬間把我拉回大學時「夜叫」的青春回憶，就這樣開啟了不可思議涼爽、驚奇滿點的夜晚。

黃小姐說，一整路將近30公里的路程，沿途遇到無數隻狗狗，數量多到跟同行友人開玩笑說「大概全埔里的狗狗都來幫波妞送行了！」真心覺得好幸運，能參與這麼有意義的一次夜騎。

她最後也說，原來對好朋友和狗狗的愛，能用這麼有創意、有義氣的方式展現。「波妞，我相信妳也感受到了對嘛 : )」

文一出，讓王堯弘甚是感動，留言說「第一次滑臉書滑到流眼淚，再次感謝各位朋友對波妞的愛。」網友也說，「好有趣，圖背後的洋蔥」、「天堂的波妞一定很感動」、「波妞是快樂幸福的狗狗」。

縣議員陳宜君說，整個行動令人感動也很有愛，祝福「波妞」在天堂光亮榮耀。

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