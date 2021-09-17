割喉狠殺牙醫逃死！遺孀痛訴「在台殺人真划算」：醫師的命不是命

▲牙醫師王冠中遺孀到台中高分院前痛訴，「醫師的命不是命」。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

台中賴姓男子3年前持刀到牙醫診所找妹妹未果，竟狠心割喉殺害牙醫師王冠中，連帶另外兩名護理師也被刺成重傷，而一二審、更一審均判處無期徒刑，案經上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。判決結果出爐後，王冠中遺孀當場情緒崩潰，哭喊，「在台灣殺人真划算，醫師的命不是命」。

33歲賴姓男子2018年5月某日到妹妹工作的麗緻牙醫診所找她，卻遭診所護理師阻撓，憤而持刀刺死保護護理師的牙醫師王冠中，2名女護師也遭刺傷，遭依殺人罪起訴。而事後一二審、更一審均判處無期徒刑，案經上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

對此，王冠中的遺孀鄒鳳珠完全無法接受，17日中午集結了醫事人員前往台中高分院，表達她最痛心的抗議。

鄒鳳珠發聲明表示，縱然有台中榮總詳盡的精神鑑定報告和榮總醫師至法庭詰問，認定賴男在行兇時並不受精神疾病影響，「法院堅持司法僅用『被告並不是慣於使用暴力的人』、『非完全泯滅人性』、『不是完全沒有悔悟之心』三句心證，撕碎被害人尊嚴。」

鄒鳳珠痛訴，賴男詐病卻可以逃死，但守法被殺的被害人，卻沒有選擇活著的權利，「這有符合司法的公平嗎？謝謝法官幫助被告，再向被害人補上幾刀！！」她也舉出新店隨機殺人案的判決表示，「這是所有被害人及家屬的心聲，也是全國人民對司法殷殷的期盼！」

鄒鳳珠最後表示，希望民眾可以1人1通電話，打進最高法院以及總統府，「讓司法與政府傾聽人民的聲音」。