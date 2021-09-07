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社會 社會焦點 保障人權

釣魚簡訊植木馬程式　網銀盜刷集團2年狠撈數百萬

▲▼ 網銀駭客戴宏宇涉用釣魚簡訊殖入駭客程式取得民眾手機內網銀、信用卡資料盜轉盜刷上百萬元。（圖／記者游宗樺攝）

▲戴姓男子涉嫌參與網銀盜刷集團，去年已遭檢察官約談後諭令交保。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調獲報，信用卡盜刷集團利用釣魚簡訊，以「貨品已派發」、「免費貼圖」得名義，吸引民眾點撃時，把木馬程式植入手機，側錄民眾的網銀帳密等資訊，用來買遊戲點數再變現，估計2年來已有上百人遭盜刷數百萬元，台北地檢署7日指揮調查局兵分10路搜索，預計依妨害電腦使用、洗錢等罪帶回林棋富等5名嫌疑人訊問。

事實上，檢調單位2020年間就曾針對本案發動搜索約談，當時有14位民眾報案，收到簡訊「您在本店訂購的貨品已派發，請查收」，民眾點選簡訊附上的「duckdns.org」網址後，之後後就發現信用卡遭盜刷、網銀存款遭盜轉，原來是在不知不覺中，遭植入木馬程式「chrome.apk」，40多歲的戴姓男子和20多歲的王姓男子先前已經被檢察官諭令交保。

檢調根據上波行動搜扣事證，發現盜刷集團至今仍持續運作，手法都是將盜刷、盜轉的金額拿去買網路遊戲點數，購買網遊虛寶後再變賣換現，受害者已累計超過百人，盜刷、盜轉金額數百萬元。台北地檢署檢察官林錦鴻7日再指揮法務部調查局資安工作站展開第2波搜索約談。

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