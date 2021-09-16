黑吃黑！昨天賣槍給他今天搶他200萬　詐團報警兩幫人都慘了

▲詐騙集團遭黑吃黑還報案遭搶，遭警方當場逮捕。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市警方5月間接獲報案，有人在旅館內遭人闖入搶走近200萬現款，前往營救發現房內有許多提款卡、筆電，意外破獲這個詐騙機房，當場將「搶案被害人」依詐欺現行犯逮捕，同時追查發現真的有搶案發生，帶頭的許姓搶匪前一天才賣槍枝給這個詐團，隔天就來黑吃黑，台北地檢署16日將2幫共12人起訴。

檢警調查，這個詐騙機房蔡姓主嫌租用忠孝東路四段某旅館當基地，已陸續提領了超過500萬元的疑似詐騙款項，為了防身自保，蔡男還在5月18日向許姓男子買了1把槍，鎖在房內保險櫃。

沒想到，1名提供帳戶供詐團使用的陳姓男子，覺得當初賣帳戶只拿不到2萬元太少，疑似因此找上當初賣槍的許男等人抱怨，許男等人就在19日，也跑去旅館樓上開了個房間，佯裝住客，趁詐團成員分批外出提款時，闖入機房喝令在場的人跪下。

此時唯一知道保險箱密碼的許男不在，空有槍枝無法反制，詐團成員只能眼睜睜看著200萬元遭搜刮一空後，才打電話報案遭搶，警方獲報前往，一眼發現房內10多張提款卡、還有2台筆記型電腦，破獲這個詐騙機房，再根據旅館監視器，循線找到黑吃黑的強盜嫌疑犯，2幫人分別被檢察官依組織、詐欺、強盜、洗錢等罪起訴。

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