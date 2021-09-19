海地移民湧邊境！萬人擠爆橋下「睡在垃圾堆」　美國加速遣返

▲上萬海地移民擠爆美國德州「德爾里奧國際大橋」（Del Rio International Bridge）下方。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國德州邊境小鎮德爾里奧（Del Rio）近日湧入大量移民，上萬名海地人擠爆連接美墨的「德爾里奧國際大橋」（Del Rio International Bridge）下方，生活在髒亂惡臭環境中，甚至睡在垃圾堆裡。國土安全部18日表示，當局17日已將2000多人轉移至其他移民事務站點，迅速遣返非法移民。

國土安全局表示，「為了確保非法移民在符合我們法律政策的情況下，被迅速拘留、接受程序並且驅逐出美國」，此轉移程序將持續進行。他們還指出，1萬多位移民生活在日益惡化的條件之下，為了處理此情況，當局已經加快未來72小時前往海地等地班機，並且正與巴西、智利等國合作，洽談遣返移民事宜。

▲移民聚居橋下，生活條件不佳。（圖／達志影像／美聯社）



此前，美國邊境官員17日表示，由於這次大量人潮湧入，因此必須暫時關閉德爾里奧入境港口，並且重新規劃交通。國土安全部發言人透露，美國海關及邊境保衛局（CBP）額外派遣400名探員來到德爾里奧，「我們已經重申，我們的邊境是不開放的，人們不應該冒險旅行」。

《路透社》報導，移民前來美國尋找工作與庇護的現象已經持續數周甚至數月，但德爾里奧最近突然湧入的大量人潮引發廣泛關注，對拜登政府帶來人道主義及政治挑戰，而美國當局顯然正在遣返移民。

▲移民透露，他們睡在垃圾堆裡，四處都是排泄物。（圖／達志影像／美聯社）



在「德爾里奧國際大橋」橋下滯留的移民中，大多數人來自海地，此外還有古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜等地居民。30歲的瓦格斯（Michael Vargas）帶著妻子與2個孩子在橋下營地住了3天，「這裡到處都是大小便，而我們就睡在垃圾旁」。27歲海地人朱恩（Jeff Jeune）表示，年幼孩童被迫頂著37°C高溫睡在地板上，他的2個孩子都出現發燒症狀。

其中一位移民也提供照片指出，數十名成人和兒童擠在橋下，一些人坐在厚紙板或薄毯上，隨身物品整齊疊放在一旁，背景是蘆葦以及木棍製成的簡易帳篷。

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