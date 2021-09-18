日本瓶中信勇闖太平洋！海上漂流37年　「傲遊7000km」靠岸夏威夷

▲日本高中在37年前投入海裡的瓶中信在夏威夷被發現。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

9歲的美國小女孩葛蘭姆（Abbie Graham），今年6月在海邊撿到一個來自1984年的瓶中信，原來這是日本一群高中生在37年前，為了研究洋流而進行的實驗，沒想到瓶中信卻在海上「流浪」了4350英里（約7000公里）後，在夏威夷被拾獲。由於瓶中信中的字條仍保存良好，字體也大多可以被辨識，因此小女孩也給這所日本高中回了信。

綜合CNN與NHK報導，日本縣立銚子高中（Choshi）的學生在1984年7月，將這個瓶中信投入海中，以進行學校的洋流研究計劃。他們從日本西部日本瀨戶內海廣島灣西部的嚴島（Itsukushima，又稱宮島，Miyajima）附近的黑潮（Kuroshio Current）放出瓶中信，並在瓶中附上一封有著日文、英文和葡萄牙文的字條，希望拾獲者可以與他們聯繫。

▲瓶中信中的信仍被良好保存，字體也大多可以被辨識。（圖／翻攝自日本縣立銚子高中官網）

今年6月，9歲的葛蘭姆在夏威夷海邊拾獲了這個已「流浪」7000公里的瓶中信。由於瓶中的字條被良好保存，字體也大多可以被辨識，因此小女孩也給這所日本高中回了信。銚子高中的學生表示，為了感謝葛蘭姆的回信，他們計劃在近期內寫一封信給她，並附上一個曾用來象徵豐收的漁民旗幟「大漁旗」（Tairyō-bata）作為禮物。

銚子高中指出，他們在1984年放出了450個瓶中信，隔年又再放出了300個，截至目前為止，一共有51個瓶中信被寄回銚子高中，其餘的瓶中信分別在美國華盛頓、加拿大、菲律賓和太平洋中部的馬紹爾群島被發現。該校副校長林潤（Jun Hayashi）坦言，「我感到十分意外，因為我以為其餘的瓶中信都已沉入海底，我現在很希望有人能找到第52個瓶子。」

▲日本縣立銚子高中的師生都對撿回瓶中信一事深感興奮。（圖／翻攝自日本縣立銚子高中官網）

1984年曾在銚子高中就讀的神田真由美（Mayumi Kanda）正是當時自然科學社的社員，她非常驚訝瓶中信在經過了這麼長時間後又再次出現，「這個消息讓我的高中回憶再次被喚起，也確實讓人清楚理解地球和大自然是如此巨大與神秘」。

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