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海地移民渡河湧入德州邊境！萬人擠橋下畫面曝　市長宣布緊急狀態

▲▼海地非法移民冒險渡河進入德州。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多海地非法移民冒險渡河進入德州。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國德州邊境城市德利奧市（Del Rio）近日湧入約一萬名非法移民，他們全都擠在一座跨河大橋下方，希望能夠合法入境美國。據了解，這些人大部分都來自海地，因為該國在總統遭暗殺後陷入政治動盪，上個月又發生大地震，因此大批人攜家帶眷逃離，現場畫面也在網路上曝光。

根據《紐約郵報》報導，德利奧市長羅札諾（Bruno Lozano）表示，目前約有1萬503名非法移民聚集在德利奧國際大橋（Del Rio International Bridge）下的管制區，這些人全都在等美國海關與邊境保護局（CBP）審核，希望能有機會合法入境美國。

▲▼海地非法移民冒險渡河進入德州。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多人攜家帶眷到美國尋求庇護。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，這些非法移民大多數來自海地，也有部分來自古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜。海地總統摩依士（Jovenel Moise）7月初遭暗殺身亡後，當地政局不穩定，又在上個月遇到大地震；拜登7月底時，決定讓當時沒有美國簽證的海地人待在美國，這也吸引更多人攜家帶眷來美。

從曝光的影片可以看到，許多人帶著糧食、行李和飲用水冒險渡河，羅札諾也在17日宣布，德利奧市進入緊急狀態（state of disaster），並且暫時封閉跨河大橋和邊境，但預料未來幾天聚集的移民人數還會持續增加，目前已尋求聯邦政府協助。

不過，CBP表示，根據政府考量新冠疫情而限制移民的第42條政策，「絕大多數」單身移民和許多家庭都會被驅逐，而那些無法依第42條被驅逐、亦無法律依據留下來的人，會被歸在快速驅逐程序之下。

《紐約郵報》指出，邊境官員證實，美國西南邊境在8月份湧入20萬8887名非法移民，是逾10年來最多，其中多數被驅逐出境。
 

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