海地移民渡河湧入德州邊境！萬人擠橋下畫面曝　市長宣布緊急狀態

▲許多海地非法移民冒險渡河進入德州。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國德州邊境城市德利奧市(Del Rio)近日湧入約一萬名非法移民,他們全都擠在一座跨河大橋下方,希望能夠合法入境美國。據了解,這些人大部分都來自海地,因為該國在總統遭暗殺後陷入政治動盪,上個月又發生大地震,因此大批人攜家帶眷逃離,現場畫面也在網路上曝光。

根據《紐約郵報》報導,德利奧市長羅札諾(Bruno Lozano)表示,目前約有1萬503名非法移民聚集在德利奧國際大橋(Del Rio International Bridge)下的管制區,這些人全都在等美國海關與邊境保護局(CBP)審核,希望能有機會合法入境美國。

▲許多人攜家帶眷到美國尋求庇護。(圖/達志影像/美聯社)



據了解,這些非法移民大多數來自海地,也有部分來自古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜。海地總統摩依士(Jovenel Moise)7月初遭暗殺身亡後,當地政局不穩定,又在上個月遇到大地震;拜登7月底時,決定讓當時沒有美國簽證的海地人待在美國,這也吸引更多人攜家帶眷來美。

從曝光的影片可以看到,許多人帶著糧食、行李和飲用水冒險渡河,羅札諾也在17日宣布,德利奧市進入緊急狀態(state of disaster),並且暫時封閉跨河大橋和邊境,但預料未來幾天聚集的移民人數還會持續增加,目前已尋求聯邦政府協助。

BREAKING: Just wrapped up a helicopter ride with Texas DPS at the international bridge in Del Rio, TX. What we saw was absolutely stunning. There are at least 10,000 migrants under the bridge who crossed illegally, and a constant stream of hundreds more crossing over. @FoxNews pic.twitter.com/IADqBzb3qn