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SpaceX首次「全平民上太空」大成功！　4人繞地球玩3天回來了

▲▼SpaceX的「乘龍」（Crew Dragon）太空船「堅韌號」（Resilience）返回地球，4人繞3天玩回來了。（圖／路透）

▲富豪艾薩克曼和3名旅伴，成功返抵地球。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國太空探索公司SpaceX一艘太空船於18日成功在佛羅里達外海濺落，完成第一次「全平民」太空任務「Inspiration4」。

路透社報導，SpaceX的「乘龍」（Crew Dragon）太空船「堅韌號」（Resilience），於18日晚間7點太陽下山不久後，成功於佛羅里達大西洋海域濺落（splash down），這趟來回地球軌道在15日展開，為期3天。

報導指出「堅韌號」重返地球時與大氣摩擦生熱，船體一度被攝氏1927度高溫包覆，此時船內所有平民的太空服就很重要，全套衣服被設計在船體高溫下仍能保持涼爽。

▲▼ SpaceX首趟平民太空任務「Inspiration4」15日晚間順利升空。（圖／路透）

▲SpaceX「Inspiration4」15日晚間升空。（圖／路透）

這次「堅韌號」內共有4名平民，38歲科技業億萬富豪、電商公司Shift4 Payments創辦人兼執行長艾薩克曼（Jared Isaacman）向同為億萬富翁的SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）支付一筆金額不明的費用，讓他和他挑選的3名旅伴登上太空，分別為51歲地球科學家普羅克托（Sian Proctor）、29歲醫師助理阿爾塞諾（Hayley Arceneaux）及42歲工程師森布羅斯基（Chris Sembroski）。

根據SpaceX公司，「Inspiration4」的目標是在地球上空360英里（575公里）的軌道上飛行，比國際太空站與哈伯太空望遠鏡都要高，也是1972年美國太空總署（NASA）阿波羅計畫以後，人類飛離地球最遠的一次。

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