爬文驚見買iPhone 13都分期！鄉民推「黃金分法」最剛好：當月租機

▲iPhone 13（圖／翻攝蘋果官網）



記者黃可昀／綜合報導

iPhone 13系列推出再度引發話題，雖然這次新品不如許多人預期，但正港果粉仍甘願買單，已經卡刷下去準備分期付款。一名網友透露，他昨天刷卡買了iPhone 13，後來爬文發現很多人都選擇分期付款，好奇大家都分幾期？

原PO在PTT表示，他預購的iPhone 13是刷卡一次付清，「後來看大家推文感覺好多人分期啊，分12、24、30期」，雖然分期付款壓力較小，但分越多期要繳的利息也越多，況且iPhone幾乎每年發表新機，分24期或30期的人，根本都還沒繳完就又出新一代手機了，一台2至4萬的iPhone要分幾期來買比較合適呢？

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▲iPhone 13系列價格。（圖／記者曾筠淇製）



一派的人認為iPhone 13一台3萬元上下，預算夠的話最好就是一次付清，免得還要繳利息不划算，「還要分期就不要勉強買，我都付現啦」、「2.3萬的東西還需要分期，乾脆不要買好了」、「幾萬的手機分到30期...笑爛」、「超過3期就比空機貴了」、「老實說買這種東西都要分期乾脆賣腎吧」。

不過有些銀行可以無息分期，另一派網友傾向多分幾期，月花一千多就能換新機，分12期就用滿1年推出新機，屆時剛好可以換iPhone 14，「分12期啊，繳完剛好銜接新一代」、「無息分期讓你錢滾錢，傻子才一次付清」、「12期不是剛好嗎？當月租機XD」、「分12期零利率，下一代想換剛好賣掉，基本上求保固又想嚐鮮安全牌就這樣啊。」