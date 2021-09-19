淫魔健身教練！瘋狂偷拍與女友性愛片　被分手開嗆：給大家看　

記者陳以昇／新北報導

新北市一名女子與一名健身教練交往一年多，過程中只要發生爭吵，就會被暴力相向，想要分手還被威脅要公布偷拍的裸照及性愛影片，女子向轄區派出所提告恐怖情人，警方調查發現教練因過失傷害罪被桃園地院通緝，持搜索票到健身房逮人並至租屋處查扣電腦、手機等證物，並在雲端找到不雅照，訊後依妨害秘密、恐嚇等罪函送，通緝部分移送歸案。

▲警方循線到黃男健身中心將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

24歲女子經朋友介紹認識，在土城區健身中心的25歲黃姓健身教練，兩人陷入熱戀進而在同居，原本黃男相當正常，沒多久女子發現黃男用手機偷拍2人性愛過程以及更衣裸照，2人因此吵架起口角，黃男竟情緒失控暴力相向。

▼黃男被逮捕後坐上警車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

女子受不了恐怖情人，上個月（8月）26日，當天決心提出分手，黃男不但不願意，更威脅分手就公布裸照及性愛影片，要求復合，女子受到恐嚇擔心身材壯碩的黃男會對她不利，隨即到板橋警分局轄區派出所報案。

警方獲報後展開調查，發現黃男在7月間因過失傷害罪，遭桃園地院發布通緝，翌日（27日）下午1時許，到黃男土城區學府路一段的健身中心將他逮捕，隨後到他住處搜索，查扣他手機及電腦，經檢視後，在雲端發現女子裸照及2人性愛影片，訊後依妨害秘密、恐嚇等罪函送偵辦，另通緝部分移請桃園地院歸案。

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