iPhone 13 Pro大缺貨！官網也要等到10月底　他驚：以為很好買

▲原PO本來想訂iPhone 13 Pro，結果發現已經要等到10月底。（圖／翻攝自蘋果官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

iPhone 13系列手機於17日晚間開放預購，不少人搶到後忍不住截圖炫耀。就有網友19日清晨2點在PTT的Gossiping板上發文，說他原本想改買iPhone 13 Pro，結果發現各大網站缺貨不說，連官網出貨時間都預估要等4至5週，讓他不禁納悶「iPhone 13大家不是說了無新意嗎？以為很好買的說。」

這位網友發文問卦「台灣iPhone 13又賣爆了？」文中表示，「今天原本想改買 iPhone 13 Pro，結果現在各大網站缺貨不說，連官網出貨時間都預估都要4～5週」，也就是說，最快10月底才有貨。這讓原PO忍不住好奇，明明發表會後，很多人都覺得iPhone 13了無新意、很失望，他就以為會很好買，「難道今年iPhone 13 台灣又賣爆了嗎？」

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貼文一出，不少人也頗有感，「群組有蘋果13手機預購 反饋便利商店卡，看挺多人預購的」、「每年都這樣啊」、「哪次不賣爆」、「在那嫌的只是不讓人跟他搶。」也有網友表示，「信用卡刷下去，又不難買，除非額度爆了」、「怎麼有人很愛管別人買什麼」、「APPLE給的時間通常比較保守，常常提前，然後預定比開賣早一週，所以要先扣掉。」

還有人貼出轉賣文，只見有人已經在臉書上發文「iPhone 13 Pro Maz 256G 天峰藍 售41000 多搶到2支 9/24當天台北市可以面交」、「售 第一波 馬上拿到iPhone 13 Pro Max 256G 天峰藍。第一波首發 加購價只要2000元（此為訂金加購價）」，就有人嘆「馬上就轉賣出來了，這種很多都是去賺信用卡紅利或消化網路折扣的」、「黃牛搶了不少啊」、「刷下去一支就有2000回饋了。」