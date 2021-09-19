獨居老婦跌傷脊柱無法起身　鄰居機敏報警救人

記者張君豪／台北報導

文山區一名獨居老婦人日前在自宅不慎跌倒受傷，導致無力起身受困，所幸她平常會與鄰居使用手機通訊軟體互相問候，當天鄰居發現老婦沒有傳訊及，打電話給對方手機也沒接，鄰居擔心老婦人發生事故憂慮報警，警方到場緊急連絡消防局救災人員使用電鋸、破壞器材破門順利救出傷勢嚴重的老人家、所幸送醫後並無大礙。

▲文山二警分局興隆所警員楊鳳明、黃文煒獲報到場順利救出老婦人送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山二警分局興隆所警員楊鳳明、黃文煒獲報到場順利救出老婦人送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示：興隆派出所日前接獲轄內通報稱於一處住宅大樓內，一名獨居老婦不慎在家中跌倒，無法自行爬起，急須警方協助。警員楊鳳明、黃文煒接獲通報立即趕往現場查看。



楊、黃二員獲報到場後，立即通知里長到場，會同消防人員破門入內察看。警方發現老婦意識清楚，但因腿部摔傷傷勢不輕，倒臥地上無法起身。經救護人員細心檢查，進行初步包紮治療後，將老婦送往萬芳醫院進行後續觀察。

警方調查：老婦平日獨居家中，行走不便，子女均在外工作。當日在家中不慎跌倒，疑傷到脊椎，無法起身求援，所幸她平時與鄰居會用通訊軟體問候，鄰居當日發覺老婦沒互動聯繫，也沒回復訊息，鄰居多次去電聯繫未果，才緊急報警求助。

警方呼籲民眾，請多注意關心家中長輩、居家應與街訪鄰居保持良好互動、在面臨緊急情況時，可撥打110報案電話或利用手邊工具製造聲響等，吸引他人注意以達求救效果。

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