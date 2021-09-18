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快訊／邁邁講了還不聽！高雄餐酒館共桌沒隔板　衛生局怒開鍘

▲衛生局會同警方至餐酒館進行聯合稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局會同警方至餐酒館進行聯合稽查，抓到共桌未用隔板。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

中秋假期到了！高雄市長陳其邁17日才剛公布防疫指引，且強調用餐必須設有隔板，當晚衛生局率隊至酒吧稽查，就當場抓到一家餐酒館共桌未採用隔板，可處3000至1萬5000元罰鍰。

陳其邁17日召開防疫會議後記者會時再三強調，出外應落實全程戴口罩、保持適當間距，餐飲業防疫查核仍持續進行輔導和勸導，「假如一而再再而三都無法落實，就會開罰，這是為大家好，務必拜託餐飲行為要遵守防疫規定，苦口婆心，我實在不喜歡開單」 。

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▲高雄市中秋防疫指引。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市中秋防疫指引。（圖／高雄市政府提供）

衛生局長黃志中17日晚間會同苓雅、新興警分局至轄內酒吧、餐酒館進行聯合稽查，其中一家餐酒館有共桌座位但未採隔板，違反傳染病防治法第36、37條規定，依法可處3000元至1萬5000元罰鍰。

衛生局指出，統計2021年9月迄今，高雄市境外移入COVID-19境外移入共12例，經基因定序確認其中6例為傳染力極高的Delta變異病毒株，並鑑於北部地區持續傳出感染源不明本土病例，顯示社區可能尚存隱性傳播鏈而有零星個案發生。

▲衛生局會同警方至餐酒館進行聯合稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局會同警方至餐酒館進行聯合稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，開罰是不得已的手段，在中秋佳節期間人潮熱絡的情形下，要拜託業者與民眾務必配合餐飲的防疫規定，包括落實隔板及清消、實聯制等，室內空間未遵循防疫規範者，市府防疫團隊將嚴格依法要求、取締，以保障絕大多數市民的健康與安全。

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