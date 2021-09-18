半年前率先打科興疫苗！港議員「體內已驗不到抗體」改混打BNT

▲葉劉淑儀半年多前率先接種科興疫苗，是香港第一批接種疫苗的人。（圖／翻攝葉劉淑儀臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會議員葉劉淑儀今年2月率先接種大陸科興生產的新冠疫苗，不料，她本周一（13日）抽血後，竟被發現體內的中和抗體已呈陰性，意即體內已沒有抗體，於是決定再接種第三劑疫苗，並採用「混打」，改接種復必泰（BNT）疫苗。

葉劉淑儀在臉書上表示，她今年2月同特首林鄭月娥及一眾司局長率先接種科興疫苗，屬於「第一批」早期接種的人士，近期又應養和東區醫療中心邀請，接種第三針新冠疫苗，作最新的臨床測試。

葉劉淑儀提到，她2月22日接種第一劑科興疫苗，直至3個多月後，於5月28日到醫院進行身體檢查，當時抗體指數是182.6，屬於合格水平，但本周一抽血過後，發現體內中和抗體已呈陰性，換言之接種過了一段時間後，身體內已沒有抗體，即使較早前接種疫苗亦有可能感染新冠肺炎，甚至傳播給他人。

葉劉淑儀指出，顧己及人，她自願報名參加第三針測試計劃，這次選擇「混打」，接種復必泰疫苗，「為我接種的醫生事後再向我解說接近半小時，非常詳盡，我也在養和東區醫療中心稍事休息才離開。」

葉劉淑儀還說，接種過後，她雖然感到少許疲倦，但身體狀況依然良好，預計明天開始會更加疲累，「醫生建議我兩星期內不能喝酒以及別做劇烈運動，要多喝水、多休息，如發覺身體有任何不適，應即立即向醫生求助。」

葉劉淑儀強調，之後她還需要再抽五次血，持續追蹤情況，下次抽血日期將會是九月底，「正如另一名行會成員同事黃國健所說，作為公眾人物接種『第三針』是以身作則，名副其實做『白老鼠』了。」