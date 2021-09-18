誤將針筒重複使用！日護理師裝沒事繼續「打空針」　14天後才自首

▲日本再度發生疫苗接種失誤事件。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本立命館大學大阪茨木校區31日發生一起疫苗接種失誤事件，負責施打疫苗的護理師用已經使用過的空針筒替民眾施打疫苗，儘管推針當下就發現有異，但卻裝作若無其事，繼續替其他人接種，直到14天後才因心生愧疚向所屬的關西健康福祉協會坦承失誤。

根據《朝日新聞》報導，立命館大學8月31日委託關西健康福祉協會到大阪茨木校區進行疫苗接種，然而過程中，因為有人需要躺在床上接種，因此護理師便從原先的注射室移動到另一個房間，但接種後卻不小心將已經使用過的針筒和未使用過的針筒放在同一個容器中。

該名護理師隨後返回注射室，然而由於下一名接種民眾馬上就進來，慌亂中，誤將已經使用過的針筒拿來替該民眾施打。護理師雖然在推針當下就已經發現失誤，但一想到如果重新注射，可能會讓旁人起疑，因此還特意裝作若無其事的樣子。事後沒被注射的該劑疫苗則是遭到廢棄。

事隔近2週，護理師直到9月13日才向關西健康福祉協會坦承疏失，該協會與立命館大學隨即向在事發時段下午3時半到5時半接種疫苗的81人說明事發經過並道歉。由於使用他人使用過的針筒注射可能會造成感染，且因為是空針也無法產生抗體，因此緊急呼籲81人接受血液與抗體檢查，相關費用則是由關西健康福祉協會負擔。

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