新北Delta群聚「沒重症個案」　張上淳曝關鍵原因！

記者趙于婷／台北報導

台灣日前被Delta病毒入侵，最早從屏東枋山群聚開始，而最近則是新北某幼兒園。值得注意的是，當時屏東確診者曾出現重症，反觀這是新北某幼兒園則沒有重症個案。對此，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，這次事件剛好手上都有單株抗體可以使用，在輕症的時候使用，個案情況都維持得很好。

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

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新冠肺炎疫情已延燒近兩年，變異株也陸續出現，台灣也全力抵擋Delta入侵，但屏東和新北仍失守。不過值得注意的是，這兩波Delta疫情都有長者，但這次新北疫情並沒有重症個案。

指揮官陳時中對此表示，年紀大比較多是在屏東枋山案例，桃機案例就是機師，年紀不算太大，而新北幼兒園年紀也不大，其中確診者只有兩位祖母級的，與另一位園長。

張上淳也坦言，屏東確實有重症個案，北部這兩次事件裡，基本上都沒有任何重症，這幾次事件剛好手上都有單株抗體可以使用，部分個案在輕症的時候使用，情況都維持得很好。不過張上淳也提到，屏東枋山個案也有使用單株抗體，只要符合指引認為適合使用的，包括65歲以上長者、年紀輕但有潛伏疾病、糖尿病和高血壓等，都從輕症就開始使用。



